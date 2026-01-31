2026.. العام المثالي لمشاهدة أضواء الشفق القطبي أروع الظواهر الطبيعية

تستعد السماء في عام 2026 لتقديم عرض سماوي ساحر لعشاق الطبيعة والفلك، مع توقعات بزيادة نشاط الشمس، ما يرفع فرص مشاهدة الشفق القطبي في مناطق لم تعتد على رؤيته من قبل، مثل المملكة المتحدة وأجزاء من الولايات المتحدة.

النشاط الشمسي ما وراء جمال الشفق

تخضع الشمس لدورة نشاط تستمر نحو 11 عاما، يتغير خلالها مستوى نشاطها بين الذروة والهدوء.

وقد وصلت الشمس لذروتها الأخيرة في أواخر عام 2024، وما زلنا نشهد تأثيرات النشاط الشمسي المكثف.

خلال فترات النشاط العالي، تطلق الشمس كميات كبيرة من الطاقة والجسيمات المشحونة، مثل التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية، التي يمكن أن تؤثر على شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية، مسببة اضطرابات أحيانا.

لكن الجانب الإيجابي لهذا النشاط يكمن في جمال الظواهر الناتجة عنه، مثل الشفق القطبي، حيث تتفاعل الجسيمات الشمسية مع الغلاف الجوي للأرض لتخلق ألوانا خلابة تتراوح بين الأخضر والبنفسجي والأحمر.

الشفق القطبي أصبح أقرب إليك

أدى النشاط الشمسي المتزايد إلى ظهور الشفق في خطوط عرض أكثر جنوبية من المعتاد لذا، أصبح بإمكان سكان الأرض رؤيته بعد أن كان محصورا على المناطق القطبية.

وتؤكد وكالة ناسا أن الشمس ستتجه تدريجيا نحو مرحلة أقل نشاطا تعرف بالحد الأدنى الشمسي المتوقع بحلول عام 2031، ما يجعل فترة عام 2026 مثالية لرصد أضواء الشفق.

العلم والتكنولوجيا تعزيز فرص الرصد

لا يعود ازدياد ظهور الشفق القطبي إلى نشاط الشمس وحده، بل إلى التقدم العلمي أيضًا.

فمهام مثل مسبار “باركر الشمسي”، الذي اقترب من الشمس أكثر من أي مركبة سابقة، ساعدت العلماء على فهم النشاط الشمسي بشكل أدق، ما يحسن التنبؤ بالطقس الفضائي ومواعيد ظهور الشفق.

وتستمر جهات متخصصة، مثل مكتب الأرصاد الجوية البريطاني ومركز التنبؤ بالطقس الفضائي في الولايات المتحدة، برصد الشمس على مدار الساعة، وتقديم تحديثات دقيقة حول أفضل مناطق وأوقات مشاهدة الشفق القطبي.

متى وأين يمكن رؤية الشفق القطبي؟

يعد الشفق القطبي أحد أروع الظواهر الطبيعية التي تجذب المسافرين والمصورين من كل أنحاء العالم.

وتظهر الأضواء الشمالية في نصف الكرة الشمالي، بينما تُعرف باسم “الأضواء الجنوبية” في الجنوب.

يعتقد البعض أن الشفق يظهر فقط في الشتاء، لكن الواقع أن ظهوره يعتمد على طول الليل، وصفاء السماء، ومستوى النشاط الشمسي عادة ما يمتد موسم الشفق من الخريف حتى نهاية الشتاء وبداية الربيع، مع ذروة النشاط خلال أشهر سبتمبر، أكتوبر، يناير، فبراير ومارس.

ويختلف الشفق من ليلة إلى أخرى حسب قوة الجسيمات الشمسية، فيما تلعب الظروف الجوية دورا محوريا في تحديد أفضل أوقات الرصد، ما يجعل التخطيط المسبق ضروريا لعشاق التصوير والطبيعة.