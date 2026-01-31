قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%
صحة غزة: استشهاد 31 شخصاً في هجمات الجيش الاحتلال على القطاع
إلغاء فترات التوقف لشرب المياه في المسابقات المحلية
لأول مرة.. محمد صلاح وهالاند بين كبار دافعي الضرائب في بريطانيا
دوري أبطال أفريقيا.. ديانج يتعادل لـ الأهلي أمام يانج أفريكانز بالدقيقة 60
رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا
وزير الخارجية يلتقي بممثلي منظمات ومكاتب الاتحاد الأفريقي في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

2026.. العام المثالي لمشاهدة أضواء الشفق القطبي أروع الظواهر الطبيعية

الشفق القطبي
الشفق القطبي
أمينة الدسوقي

تستعد السماء في عام 2026 لتقديم عرض سماوي ساحر لعشاق الطبيعة والفلك، مع توقعات بزيادة نشاط الشمس، ما يرفع فرص مشاهدة الشفق القطبي في مناطق لم تعتد على رؤيته من قبل، مثل المملكة المتحدة وأجزاء من الولايات المتحدة.

النشاط الشمسي ما وراء جمال الشفق

تخضع الشمس لدورة نشاط تستمر نحو 11 عاما، يتغير خلالها مستوى نشاطها بين الذروة والهدوء. 

وقد وصلت الشمس لذروتها الأخيرة في أواخر عام 2024، وما زلنا نشهد تأثيرات النشاط الشمسي المكثف.

خلال فترات النشاط العالي، تطلق الشمس كميات كبيرة من الطاقة والجسيمات المشحونة، مثل التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية، التي يمكن أن تؤثر على شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية، مسببة اضطرابات أحيانا.

لكن الجانب الإيجابي لهذا النشاط يكمن في جمال الظواهر الناتجة عنه، مثل الشفق القطبي، حيث تتفاعل الجسيمات الشمسية مع الغلاف الجوي للأرض لتخلق ألوانا خلابة تتراوح بين الأخضر والبنفسجي والأحمر.

الشفق القطبي أصبح أقرب إليك

أدى النشاط الشمسي المتزايد إلى ظهور الشفق في خطوط عرض أكثر جنوبية من المعتاد لذا، أصبح بإمكان سكان الأرض رؤيته بعد أن كان محصورا على المناطق القطبية.

وتؤكد وكالة ناسا أن الشمس ستتجه تدريجيا نحو مرحلة أقل نشاطا تعرف بالحد الأدنى الشمسي المتوقع بحلول عام 2031، ما يجعل فترة عام 2026 مثالية لرصد أضواء الشفق.

العلم والتكنولوجيا تعزيز فرص الرصد

لا يعود ازدياد ظهور الشفق القطبي إلى نشاط الشمس وحده، بل إلى التقدم العلمي أيضًا.

فمهام مثل مسبار “باركر الشمسي”، الذي اقترب من الشمس أكثر من أي مركبة سابقة، ساعدت العلماء على فهم النشاط الشمسي بشكل أدق، ما يحسن التنبؤ بالطقس الفضائي ومواعيد ظهور الشفق.

وتستمر جهات متخصصة، مثل مكتب الأرصاد الجوية البريطاني ومركز التنبؤ بالطقس الفضائي في الولايات المتحدة، برصد الشمس على مدار الساعة، وتقديم تحديثات دقيقة حول أفضل مناطق وأوقات مشاهدة الشفق القطبي.

متى وأين يمكن رؤية الشفق القطبي؟

يعد الشفق القطبي أحد أروع الظواهر الطبيعية التي تجذب المسافرين والمصورين من كل أنحاء العالم. 

وتظهر الأضواء الشمالية في نصف الكرة الشمالي، بينما تُعرف باسم “الأضواء الجنوبية” في الجنوب.

يعتقد البعض أن الشفق يظهر فقط في الشتاء، لكن الواقع أن ظهوره يعتمد على طول الليل، وصفاء السماء، ومستوى النشاط الشمسي عادة ما يمتد موسم الشفق من الخريف حتى نهاية الشتاء وبداية الربيع، مع ذروة النشاط خلال أشهر سبتمبر، أكتوبر، يناير، فبراير ومارس.

ويختلف الشفق من ليلة إلى أخرى حسب قوة الجسيمات الشمسية، فيما تلعب الظروف الجوية دورا محوريا في تحديد أفضل أوقات الرصد، ما يجعل التخطيط المسبق ضروريا لعشاق التصوير والطبيعة.

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

جانب من الجولة

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية ومستشفى مدينة حدائق أكتوبر

جانب من الجوله

وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بعدد من المناطق الحيوية بـ"حدائق أكتوبر"

قيادات الضرائب

الضرائب تعرض مزايا المشاركة بالفعاليات والمؤتمرات لعرض مخططات الاصلاح الضريبي ..تفاصيل

بالصور

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

