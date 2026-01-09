قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلغاء 300 رحلة.. الثلوج تعطل حركة الطيران في روسيا
حصن الأمان للمصريين.. 66 عامًا على وضع حجر الأساس لـ السد العالي
القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تيسيرات جديدة من الإصلاح الزراعي.. وقف المحاضر الجنائية ضد المنتفعين الجادين في السداد
6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم
وظائف خالية برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. قدم الآن
الإفراط في غسل الشعر يسبب جفاف فروة الرأس وتقصفه.. تفاصيل
مبادرة "بُناة مصر الرقمية".. بوابتك نحو الاحتراف التقني
الأوقاف تفتتح 21 مسجدًا اليوم الجمعة
استعراض فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر مداخل جامعة هارفارد .. تفاصيل
الظلام الدامس يضرب فرنسا وبريطانيا بسبب العاصفة غورتي
التركيبة الكاملة لمجلس النواب الجديد.. إنفوجراف
أصل الحكاية

رسائل من السماء أم مصادفات غامضة؟.. إشارات فضائية وحوادث جوية| ما السبب؟

الكائنات الفضائيه
الكائنات الفضائيه
أمينة الدسوقي

بين رصد فلكي دقيق وإفادات طيارين، عاد الجدل مجددا حول احتمال وجود كائنات فضائية في الكون، بعد سلسلة مؤشرات وإشارات غامضة وصفت بأنها الأكثر وضوحا حتى الآن، رغم غياب دليل قاطع على وصولها إلى الأرض.

رصد فلكي يثير التساؤلات

كشف علماء متخصصون في الفضاء والفلك عن أدلة وصفوها بـ«الأكثر وضوحا» حتى الآن على احتمال وجود كائنات غير بشرية في الكون.

ورغم أن هذه الكائنات  إن وجدت  لم تتمكن من الوصول إلى الأرض، ولم ينجح البشر في التواصل معها، فإن الإشارات المرصودة أعادت إشعال النقاش العلمي حول الحياة خارج كوكبنا.

وبحسب تقرير نشره موقع Science Alert، فقد أظهر مسح فلكي دقيق آثاراً غامضة على المذنب المعروف باسم (3I/ATLAS)، وهو جرم سماوي سبق أن حير العلماء منذ اكتشافه.

تليسكوب عملاق يبحث عن “بصمات تقنية”

ضمن مشروع Breakthrough Listen، استخدم الباحثون تليسكوب غرين بانك الراديوي، أحد أكبر وأكثر التليسكوبات حساسية في العالم بقطر يبلغ 100 متر، للاستماع إلى المذنب لساعات عدة، قبل يوم تقريباً من وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في 19 ديسمبر الماضي.

وركز الفريق على البحث عن بصمات تقنية اصطناعية عبر نطاق واسع من الترددات الراديوية ورغم تسجيل عدد من الإشارات، لم يتأكد العلماء من أن أياً منها صادر عن المذنب نفسه، ما فتح الباب أمام فرضيات أخرى، من بينها احتمال ارتباط هذه الإشارات بظواهر غير معروفة، وربما بكائنات ذكية خارج الأرض.

حادثة جوية تربك الطيارين

وفي سياق موازي، شهدت الولايات المتحدة حادثة جوية أثارت اهتماما واسعا بعدما قال طيار أميركي يقود طائرة خاصة إنه رصد جسم غامض أثناء تحليقه على ارتفاع آلاف الأقدام فوق ولاية رود آيلاند.

وذكر الطيار أنه شاهد أسطوانة فضية صغيرة تحوم بالقرب من جناح طائرته، وبدت وكأنها ثابتة في مكانها لفترة قصيرة، قبل أن تتحرك بمحاذاة الطائرة ثم تختفي فجأة.

تسجيل صوتي يزيد الغموض

وبحسب مقطع فيديو نشرته صحيفة Daily Mail البريطانية، تضمن التسجيل حوارا مباشرا بين الطيار ومراقبة الحركة الجوية، حيث قال الطيار في لحظة توتر: «يبدو أنه ثابت في مكانه».

 وأكدت المراقبة لاحقا عدم ورود أي بلاغات أخرى في المنطقة، مرجحة أن يكون الجسم طائرة مسيرة أو بالونا.

غير أن الطيار رفض هذه التفسيرات، مشدداً على أنه لم يرى أي ملحقات أو مؤشرات تدل على طائرة مسيرة، واصفا الجسم بأنه «غريب ومذهل»، خاصة مع تحليقه على ارتفاع يقارب 3500 قدم.

شهادة طيار مقاتل تكسر الصمت

وجاءت هذه الواقعة بعد أشهر من إفادة لافتة أدلى بها طيار مقاتل أميركي متقاعد، كشف فيها عن تجربة وصفها بـ«الأغرب» في مسيرته المهنية الرائد رايان بودينهايمر، الذي خدم 13 عاما في سلاح الجو الأميركي وقاد مقاتلات من طراز F-15 وF-16، تحدث عبر مقطع فيديو على منصة «يوتيوب» عن اقترابه من الاصطدام بجسم طائر مجهول.

جسم يتحدى قوانين الفيزياء

وأوضح بودينهايمر أن الجسم ظهر فجأة أثناء مهمة تدريبية فوق جنوب ولاية وايومنغ، وكان في مسار تصادمي مع طائرته قبل أن يتضح شكله المستطيل بشكل لافت.

وقال: «كان أشبه بمستطيل مثالي»، مقدرا حجمه بين 30 و50 قدما، مع توهج خافت على حواف جسمه الأبيض الساطع.

وأضاف أن المركبة لم تصدر أي أثر بخاري، ولم تظهر على أجهزة الرادار، وكانت تسير بسرعة تقارب 400 عقدة (نحو 460 ميلاً في الساعة)، مؤكدا «لقد كانت تتحدى جميع قوانين الطيران التي تعلمتها».

بين العلم والخيال

ورغم تعدد هذه الوقائع وتزامنها، لا يزال العلماء والخبراء يتعاملون بحذر مع فرضية الكائنات الفضائية، مؤكدين أن كثيراً من الظواهر الجوية أو الفلكية قد تجد تفسيرات علمية لاحقاً ومع ذلك، فإن تزايد الإشارات والروايات الموثقة يعيد طرح سؤال قديم متجدد هل نحن وحدنا في هذا الكون الشاسع، أم أن “الرسائل” التي تصلنا ليست سوى بداية لاكتشاف أكبر؟

كائنات فضائية وجود كائنات فضائية في الكون احتمال وجود كائنات فضائية في الكون المذنب المعروف باسم 3IATLAS الكائنات الفضائية

