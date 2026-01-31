قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تفاصيل طرح أدوات دين محلية بـ198 مليار جنيه في أسبوع

محمد يحيي

خفض  البنك المركزي المصري من مخططات طرح أدوات دين محلية من أذون وسندات الخزانة ذات العائدين الثابت وصفرية الكوبون بالعملة المحلية خلال الأسبوع الجاري.

جاءت عمليات طرح أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوع الجاري؛  بتخفيض قيمته 20 مليار جنيه بما يعادل 427 مليون دولار عن الأسبوع الماضي .

وفقًا للتنسيق المتبع بين كلًا من البنك المركزي المصري و وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة من خلال طرح أدوات دين محلية وهي في صورة استثمارات مالية غير مباشرة لدعم الموازنة العامة.

وسجل اجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها علي مدار الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 198 مليار جنيه بما يعادل 4.23 مليار دولار مقارنة بنحو 218 مليار جنيه بما يعادل 4.7 مليار دولار جري استهداف طرحها في الأسبوع الماضي.

توزيعات أدوات الدين

وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري والذي تضمن طرح أذون خزانة من آجال " 91 و273 و 182 و 364" يوما بقيمة تبلغ 160 مليار جنيه من المستهدف طرحها في مزادين اثنين هما اعتباراً من غدا الأحد والثاني يوم الخميس المقبل، بتخفيض مقداره 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

ويتضمن طرح أذون خزانة 91 و 273 يوماً بقيمة 70 مليار جنيه اعتباراً من غداً الأحد بتخفيض مقداره 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، حيث يخطط البنك المركزي لاستهداف بيع أجل 91 يومًا بـ25 مليار جنيه و أجل 273 يومًا بقيمة 45 مليار جنيه.

كما سيتم طرح  مزادًا آخرًا يوم الخميس المقبل يتضمن بيع أجل 182 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه و أجل 364 يومًا بقيمة 50 مليار جنيه، بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليار جنيه بتخفيض مقداره 5 مليارات جنيه.

وعلي جانب آخر يستهدف البنك المركزي المصري لطرح سندات خزانة تتضمن سندات ذات عائد ثابت و وأخرى صفرية الكويون متغير بقيمة تبلغ 38 مليار جنيه تتضمن طرح سندات خزانة ذات أجل ثابت بقيمة 33 مليار جنيه تتضمن استحقاقات " 2 و 3 و5  سنوات و آخر استحقاق صفري الكوبون بقيمة 5 مليارات جنيه.

طريقة عمل مرقة الدجاج
ميتسوبيشي
جاك JS2 موديل 2025
هدى الإتربي
