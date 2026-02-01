ورشة يوم واحد لتنمية الإبداع الفني للأطفال والشباب بكلية الفنون التطبيقية جامعة العاصمة

أعلنت وحدة التدريب بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية – جامعة العاصمة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور شريف حسن عميد الكلية، الدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تنظيم ورشة عمل ليوم واحد مخصصة للأطفال والشباب "بصمة لون" مع د. سارة عمارة، تهدف إلى تنمية مهاراتهم الإبداعية والفنية من خلال تجربة عملية في الطباعة على القماش.

تأتي هذه الورشة، التي تعقد الخميس 5 فبراير ٢٠٢٦، في إطار حرص الكلية والجامعة على دعم الأنشطة المجتمعية، وإتاحة الفرصة للأجيال الصغيرة لاكتشاف مواهبهم الفنية، والتعرف على تقنيات الطباعة الحديثة بأسلوب مبسط وممتع. وسيقوم فريق متخصص من أعضاء هيئة التدريس والفنانين بتوجيه المشاركين خطوة بخطوة، بما يضمن لهم تجربة تعليمية ثرية تجمع بين المتعة والفائدة.

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة "أن الجامعة تضع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في صدارة أولوياتها، وتحرص على أن تكون أنشطتها التعليمية والفنية متاحة لجميع الفئات العمرية. إن تنظيم ورشة الطباعة على القماش للأطفال والشباب يعكس التزام الجامعة بتعزيز الإبداع، وتنمية المهارات العملية، وإتاحة الفرصة لهم ليكونوا جزءًا من بيئة تعليمية محفزة. نحن نؤكد أن الجامعة ستظل دائمًا داعمة لكل المبادرات التي تساهم في بناء شخصية متوازنة تجمع بين العلم والفن."

وأكد الدكتور شريف حسن عميد الكلية "إن كلية الفنون التطبيقية تسعى دائمًا إلى أن تكون منارة للإبداع والابتكار، ولا يقتصر دورها على إعداد الكوادر الأكاديمية فحسب، بل يمتد ليشمل خدمة المجتمع وتنمية قدرات أفراده. هذه الورشة تمثل فرصة رائعة للأطفال والشباب لاكتشاف عالم الطباعة على القماش، والتعبير عن أفكارهم الفنية بحرية. نحن نؤمن أن الفن لغة عالمية قادرة على بناء جسور التواصل، وغرس قيم الجمال والإبداع في نفوس الأجيال القادمة".