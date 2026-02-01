حجازي متقال: الرجل لا يستطيع تحقيق العدل بين أكثر من زوجة .. والحب وحده لا يكفي | فيديو

قال المطرب حجازي متقال إن الرجل لن يستطيع تحقيق العدل بين أكثر من زوجة، مؤكدًا: «ده كلام صعب جدًا ومش هيعرف يعدل بينهم».

وأضاف حجازي متقال، خلال برنامجه «ست ستات» على قناة «دي إم سي»، أن الرجل المسؤول صاحب الكلمة سيكون الاختيار المفضل إذا تقدم للزواج من ابنته، مفضلًا الرجل المسؤول على الرجل الحنون.

وأشار إلى أن المرأة تستحوذ على قلب الرجل بالسيطرة الهادئة، معتبراً ذلك معادلة صعبة جدًا.

اتجوزت عن حب ومابحبش النكدية

وأوضح حجازي متقال أنه لم يتزوج زوجته إلا عن حب، منوهًا بأن الحب، من وجهة نظره، يكون للإنسانة الفرفوشة التي تكون مركزة معه وغير نكدية.

وتابع: «أنا رجل لا أحب النكد، والست قد تكون نكدية حتى لو لم يكن الرجل كذلك، وهنا على الرجل أن يعمل على تهدئتها».

وأضاف: «في ناس بتتجوز وتكون أيامها كلها فرح، وفي ناس بتتجوز وتبدأ المشاكل والكلاكيع، متسائلًا: طالما في مشاكل، بتتجوزوا ليه؟»

كما شدد على أن الحب وحده لا يكفي لتقليل المشاكل، موضحًا أن الحياة مُعادلة تحتاج إلى جانب مادي يساعد على نفقات المعيشة، مشيرًا إلى أن الصعايدة جميعهم رومانسية ولهم عطاء كبير في الحب.