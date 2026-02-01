بتتجوزوا ليه .. حجازي متقال: اتجوزت عن حب ومابحبش النكدية | فيديو

قال المطرب حجازي متقال، إنه لم يكن يتزوج زوجته إلا عن حب، منوهًا أن الحب من وجهة نظره يكون للإنسانة الفرفوشة وتكون مركزة معايا ومتكونش نكدية.

وأضاف حجازي متقال، في برنامج "ست ستات" على قناة "دي ام سي"، أنه رجل لا يحب النكد منوهًا أن الست قد تكون نكدية حتى لو لم يكن الرجل كذلك، وهنا على الرجل أن يعمل على تهدئتها.

وتابع: في ناس بتتجوز وتكون أيامها كلها فرح، وفي ناس بتتجوز وتبدأ المشاكل والكلاكيع، متسائلًا: طالما في مشاكل بتتجوزوا ليه؟

وذكر أن الحب لا يكفي لتقليل المشاكل، فالحياة مُعادلة لا يكفي فيها الحب فقط وإنما هناك الجانب المادي الذي يساعد على نفقات الحياة والمعيشة، مشيرًا إلى أن الصعايدة كلهم رومانسية ولهم عطاء في الحب.