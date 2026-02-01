قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاقبته وأنا في الطائرة.. وليد صلاح الدين يعلق على أزمة إمام عاشور
القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن
أسعار صرف العملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026|فيديو
أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو
«التضامن»: صندوق دعم الصناعات الريفية يمثل مصر في معرض للحرف اليدوية والتراثية بالهند
إيران تعلن عن تصنيف الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية
بدء محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. بعد قليل
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأحد 1 فبراير 2026
سر أول الشهر فى الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
يصل لـ الأشغال الشاقة المؤبدة.. احذر التهديد على السوشيال ميديا
ادفع فاتورة كهرباء فبراير 2026 أونلاين .. وتجنب الغرامة
اشتباكات عنيفة في تورينو بعد إغلاق مركز ثقافي يساري وإصابة 11 من الشرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر عبدالمنعم ينضم إلى الشمس 2 ويقدم “البصمة”

تامر عبدالمنعم ينضم إلى قناة الشمس
تامر عبدالمنعم ينضم إلى قناة الشمس
سعيد فراج

أعلنت قناة الشمس 2 عن التعاقد مع الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم لتقديم برنامج “البصمة”، وذلك ضمن خريطة برامج القناة الجديدة.

ومن المقرر أن يُعرض برنامج “البصمه ” على الهواء مباشرة في تمام الساعة الثامنه مساءًا، أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع تقديم الاعلامي تامر عبد المنعم.

وفي السياق ذاته، تستمر القناة في عرض برنامج “البصمة ” تقديم الاعلامي محمد الغيطي في الموعد نفسه الساعه الثامنه مساءً، أيام الأربعاء والخميس والجمعة أسبوعيًا، بما يضمن تقديم محتوى يومي متنوع ومتميز لجمهور قناة الشمس 2.

ومن جانبه، أعرب الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم عن سعادته بالانضمام إلى أسرة قناة الشمس 2، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة ، كما وعد الجمهور بتقديم حلقات مميزة تحمل مضمونًا مختلفًا ومتنوعًا يلبي تطلعات المشاهدين ويواكب الأحداث.

كما أكد الإعلامي أحمد الدغيدي، رئيس شبكه تلفزيون الشمس ،  أن هذا التعاقد يأتي في إطار خطة التطوير التي بدأت تنفيذها مجموعة قنوات الشمس مع بداية عام 2026، بهدف تعزيز المحتوى وتقديم برامج قوية بأسماء مؤثرة قادرة على جذب الجمهور.

تامر عبدالمنعم قناة الشمس الفنان تامر عبدالمنعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مقابر

بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

محمود السراج واشرف زكي

أشرف زكي يكشف موقف النقابة من محمود سراج بعد تصريحاته المسيئة لمصر | خاص

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

فضل صيام الأيام البيض

تبدأ غدًا .. فضل صيام الأيام البيض وليلة النصف من شعبان 2026

ترشيحاتنا

داليا البحيري

بعد تصدرها التريند.. تفاصيل عملية تجميل داليا البحيري

جهاد البنا

بعد شهر من ميلاده .. جهاد البنا تنعي طفلها يوسف بكلمات حزينة ومؤثرة

كب كيك الجزر

لذيذة وصحية .. طريقة عمل كب كيك الجزر والقرفة

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد