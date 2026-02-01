تامر عبدالمنعم ينضم إلى الشمس 2 ويقدم “البصمة”

أعلنت قناة الشمس 2 عن التعاقد مع الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم لتقديم برنامج “البصمة”، وذلك ضمن خريطة برامج القناة الجديدة.

ومن المقرر أن يُعرض برنامج “البصمه ” على الهواء مباشرة في تمام الساعة الثامنه مساءًا، أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع تقديم الاعلامي تامر عبد المنعم.

وفي السياق ذاته، تستمر القناة في عرض برنامج “البصمة ” تقديم الاعلامي محمد الغيطي في الموعد نفسه الساعه الثامنه مساءً، أيام الأربعاء والخميس والجمعة أسبوعيًا، بما يضمن تقديم محتوى يومي متنوع ومتميز لجمهور قناة الشمس 2.

ومن جانبه، أعرب الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم عن سعادته بالانضمام إلى أسرة قناة الشمس 2، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة ، كما وعد الجمهور بتقديم حلقات مميزة تحمل مضمونًا مختلفًا ومتنوعًا يلبي تطلعات المشاهدين ويواكب الأحداث.

كما أكد الإعلامي أحمد الدغيدي، رئيس شبكه تلفزيون الشمس ، أن هذا التعاقد يأتي في إطار خطة التطوير التي بدأت تنفيذها مجموعة قنوات الشمس مع بداية عام 2026، بهدف تعزيز المحتوى وتقديم برامج قوية بأسماء مؤثرة قادرة على جذب الجمهور.