عمرو الليثي: الخوف أصعب كلمة في حياتنا ويجب أن نحوله لأمان وطمأنينة وثقة كبيرة في الله

قال الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في برنامج "أبواب الخير"، عبر إذاعة راديو مصر، إن "الخوف أصعب كلمة ممكن تكون موجودة في حياتنا.. الخوف بيسبب لنا اضطرابات ومشاكل نفسية".

وأضاف عمرو الليثي: «التعامل مع الخوف حوله لطاقة إيجابية وعمل وإصرار علشان تهزمه.. حوله لأمان وطمأنينة وثقة كبيرة في الله.. الثقة بالله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. حول خوفك لشجاعة وإيمان.. المقسوم ما كان مقدرا لك سيأتيك ولو كان بين جبلين.. وما لم يكن مقدرا لك لن يأتيك ولو كان بين شفتين”.

وتابع: «الراحة لو كل واحد عرف وأدرك وآمن أن حياته كلها مقدرة ومرسومة.. هيريح نفسه ويريح اللي حواليه.. الإيمان كل واحد هياخد نصيبه زي ما هو مكتوب له.. مش ناقص حتة ولا زايد حتة”.

على جانب آخر، قال عمرو الليثي: «شوية الحنية اللي ممكن تتفاجئ بيهم جواك.. حاجة ماتكسفش ولا تخليك تبص حواليك وكأنك عامل عملة.. محبة من غير حنية أي شوية هوا هيطيروها.. الحنية هي السور اللي بيحاوط أي مشاعر حلوة.. الحنية كنز من الإنسانية والرحمة والمشاعر النبيلة ربنا يجعلنا من أصحابها».

وأضاف: «كيف نتعامل بالحنية؟ ممكن تلاقيها في طلب طلبه حد وأنت قادر تعمله.. في مكالمة تطيب بيها خاطر حد.. بخل الحنية مش بيوفر لك.. ده بيمنعها عن غيرك وعنك قبلك».

برنامج “أبواب الخير”

يحمل البرنامج العديد من المفاجآت لمستمعي البرنامج وللحالات الإنسانية وللمرضى.

ويساهم في تقديم الدعم المادي لإجراء عمليات العيون وعمليات التجميل وزرع العدسات وحقن شبكية وجسم زجاجي وتركيب عين صناعية.

يذاع برنامج “أبواب الخير” في الثالثة مساء الأحد، والإعادة يوم الاثنين من الساعة ١٢ إلى الواحدة ظهراً بإذاعة راديو مصر.