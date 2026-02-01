قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة الإلكترونية..وتسليمها للمدارس الأحد
الحرس الثوري الإيراني: وجود المجموعات البحرية الأجنبية في المنطقة حرب نفسية
زلزال بقوة 5.2 ريختر يهز عسلوية في جنوب إيران.. لا تقارير فورية عن خسائر
9 غيابات في صفوف الزمالك أمام المصري بموقعة الكونفدرالية
قمة القاهرة بين الرئيس السيسي والملك عبدالله.. شراكة استراتيجية في لحظة فارقة
إيران تُصنف جيوش الاتحاد الأوروبي كـ«منظمات إرهابية».. تصعيد جديد يُهدّد العلاقات الدولية
الداخلية تيسر إجراءاتها للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
عقوبات الكاف تقلب المشهد.. السنغال تختار الصمت وموتسيبي يفتح باب التغيير
عاقبته وأنا في الطائرة.. وليد صلاح الدين يعلق على أزمة إمام عاشور
القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن
أسعار صرف العملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026|فيديو
أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حبس وغرامات مشددة.. قانون رعاية حقوق المسنين يواجه الإهمال والاستغلال

حقوق المسنين
حقوق المسنين
حسن رضوان

فرض قانون رعاية حقوق المسنين عقوبات رادعة بحق كل من يُكلّف برعاية شخص مسن ويُخلّ بواجباته القانونية أو يستغل الدعم والمساعدات المخصصة له، في إطار تعزيز الحماية القانونية لكبار السن وصون كرامتهم داخل الأسرة والمجتمع.

ونص القانون على معاقبة كل من يهمل أداء واجباته تجاه المسن، أو يقصّر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للرعاية، أو يستولي لنفسه على المساعدات المالية المستحقة له، بالحبس مدة لا تجاوز عامًا، وغرامة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 الامتناع عن أداء واجبات الرعاية

وشدد المشرّع العقوبة في حال تعمد الامتناع عن أداء واجبات الرعاية أو استغلال المسن، لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة تتراوح بين ألفي وعشرين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، تأكيدًا لخطورة هذه الأفعال وآثارها الاجتماعية والإنسانية.

وفي حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال أذى بدني للمسن، تتصاعد العقوبات وفقًا لنتائج الجريمة؛ حيث يعاقب الجاني بالحبس إذا أسفر الفعل عن جرح أو إيذاء، وتصل العقوبة إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات إذا نتج عنه عاهة مستديمة أو وفاة المسن.

ويؤكد قانون رعاية حقوق المسنين أنه يوفر مظلة حماية قانونية متكاملة ضد الإهمال أو الإساءة أو الاستغلال، ويضع لأول مرة إطارًا تشريعيًا واضحًا يحدد مسؤوليات القائمين على الرعاية، ويكفل للمسنين حقوقهم في الرعاية الصحية والأمان والحياة الكريمة.

كما يجرّم القانون الاستيلاء غير المشروع على المساعدات المالية المخصصة للمسنين، بما يسهم في مكافحة صور الاستغلال المالي، ويعزز من دور الدولة في حماية كبار السن وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق المسنين وتقدير دورهم داخل المجتمع.

حبس وغرامات حقوق المسنين الإهمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

مقابر

بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

محمود السراج واشرف زكي

أشرف زكي يكشف موقف النقابة من محمود سراج بعد تصريحاته المسيئة لمصر | خاص

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

ترشيحاتنا

بوستر حفل ماجد المهندس

طرح التذاكر اليوم.. ماجد المهندس يحيي حفل غنائي في موسم الرياض 6 فبراير

عمرو الليثي

عمرو الليثي: الخوف أصعب كلمة في حياتنا ويجب أن نحوله لأمان وطمأنينة وثقة كبيرة في الله

تامر عبدالمنعم ينضم إلى قناة الشمس

تامر عبدالمنعم ينضم إلى الشمس 2 ويقدم “البصمة”

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد