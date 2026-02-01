تعليم مطروح: بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية الخميس المقبل ولمدة 15 يوما

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول اعتبارًا من صباح يوم الخميس المقبل الموافق الخامس من شهر فبراير الجاري وذلك بمقر دواوين الادارات التعليميه ولمدة خمسة عشر يومًا.

وقالت إن الطالب وولي أمره عليهم التقدم بطلب بشأن تظلمات الشهادة الإعدادية عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع سداد الرسوم المقررة عن كل مادة يرغب الطالب في الإطلاع عليها التي تبلغ 35 جنيهًا فقط لا غير وفقاً للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 28 مارس 2022.

وأضافت من المقرر أن تقوم الإدارات التعليمية بتجميع الطلبات وتسليمها للجنة النظام والمراقبة بمدرسة العمدة احمد طرام الإعدادية بنات والمنوط بها تحديد المواعيد المقررة لكل طالب للإطلاع على كراسات الإجابة الخاصة به.

وأكدت وكيل الوزارة أنه خلال الإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية لا يجب على الطالب أو ولي أمره اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة النظام والمراقبة.

وأوضحت نادية فتحى أن الطالب يطلع على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها ويكتب ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة به على أن يتم إخطار الطالب والإدارة بنتيجة التظلم عقب الانتهاء من فحصه.