محافظات

متابعة شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية.. ضبط 8 مخالفات بمخابز قرية شوبر بطنطا

محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في استجابة فورية لشكاوى المواطنين الواردة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية، وجّه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بسرعة التحرك وتنفيذ حملة رقابية عاجلة على مخابز الخبز المدعم بقرية شوبر التابعة لمركز طنطا، مؤكدًا أن التفاعل مع شكاوى المواطنين عبر المنصات الرسمية يُعد محورًا أساسيًا في منظومة العمل اليومي بالمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، قامت الجهات الرقابية المختصة اليوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026 بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة على مخابز الخبز المدعم بقرية شوبر مركز طنطا، وذلك للتأكد من الالتزام بالأوزان القانونية والمواصفات التموينية، وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

وأسفرت أعمال الحملة في الجانب التمويني عن ضبط 4 مخالفات تمثلت في إنتاج خبز ناقص الوزن، حيث تم تحرير محضرين لمخبزين بنقص وزن بلغ 19 جرامًا لكل منهما، ومحضر لمخبز بنقص وزن 15 جرامًا، وآخر بنقص وزن 8 جرامات.

تحرك تنفيذي عاجل 

وفيما يخص سلامة الغذاء، قامت لجان سلامة الغذاء بتحرير 4 محاضر لنقص الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء داخل عدد من المخابز، ليصل إجمالي ما أسفرت عنه الحملة إلى 8 محاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات التي تم رصدها.

ردع مخالفين 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات اليومية والمفاجئة على المخابز بجميع القرى والمراكز، مشددًا على أن أي شكوى ترد عبر الصفحة الرسمية يتم فحصها والتعامل معها فورًا، حفاظًا على جودة رغيف الخبز المدعم وضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكدًا أن صوت المواطن محل اهتمام دائم والتحرك السريع هو عنوان المرحلة.

