كوت ديفوار : مصرع 14 شخصا وإصابة 21 في حادث سير شمالي البلاد

لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم وأصيب 21 آخرون بجروح، في حادث سير وقع على محور ماديناني سيجيليون، في منطقة كابادوجو شمالي كوت ديفوار، وفق ما أفادت به مصادر ايفوارية رسمية.

وأفادت وزارة النقل والشؤون البحرية الإيفوارية في بيان حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيفوارية، أن الشاحنة المتسببة في الحادث كانت تنقل، بصورة غير قانونية، 69 راكبا إلى جانب شحنتها من الحبوب.

وأعرب وزير النقل والشؤون البحرية، أمادو كوني، عن خالص تعازي الحكومة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما طلب من معاونيه في المديرية الإقليمية للنقل بكابادوجو التوجه فورا إلى مكان الحادث لجمع المعلومات الأولية حول ملابسات هذه المأساة.

ودعا الوزير، في البيان ذاته، سائقي المركبات إلى إجراء جميع الفحوصات التقنية اللازمة قبل الانطلاق على الطرق ، وضرورة الالتزام الصارم بقواعد المرور.

وبحسب إحصاءات المكتب الوطني لسلامة الطرق، تسجل كوت ديفوار سنويا نحو 6 آلاف حادث سير، تسفر عن حوالي 600 حالة وفاة وأكثر من 13 ألف اصابة.