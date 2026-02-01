برلمانية: مبادرات الكشف المبكر تحمي صحة المصريين وتعزز الثقة بالخدمات الحكومية

قالت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بوضع صحة المواطن على قمة الأولويات انعكست بشكل واضح في مبادرات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، معتبرة أن هذه المبادرات نموذج عملي لترجمة الرؤية الرئاسية على أرض الواقع.

وأضافت العسيلي في تصريح خاص لـ" صدي البلد أن الفحص المبكر لأكثر من 20 مليون مواطن منذ انطلاق المبادرة في سبتمبر 2021 يعكس جدية الدولة في توسيع نطاق الرعاية الصحية لجميع المحافظات دون تمييز، ويؤكد ثقة المواطنين في جودة الخدمات الصحية الحكومية.

الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والفشل الكلوي

وأكدت عضو البرلمان أن هذه المبادرات تسهم في الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والفشل الكلوي، وتمنع المضاعفات الخطيرة التي قد تصل إلى الحاجة لغسيل الكلى أو زراعة الكلى، مشددة على أن نجاح المبادرة لا يقاس بالأرقام فقط، بل بالوعي الصحي الذي بات يترسخ لدى المواطنين حول أهمية الفحص الدوري والمتابعة المستمرة.

وأوضحت العسيلي أن كل مواطن يخضع للفحص يحصل على كارت متابعة، ويتم توجيهه بشكل واضح حول حالته الصحية وخطوات العلاج اللازمة، مؤكدة أن هذا الأسلوب يعكس اهتمام الدولة بالجانب الوقائي والرعاية المستمرة، ويعزز ثقافة الاعتماد على الفحص المبكر بدل انتظار ظهور الأعراض.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه المبادرات تعكس رؤية واضحة للدولة نحو صحة المواطنين، وتساهم في بناء مجتمع واعٍ قادر على الوقاية من الأمراض المزمنة قبل تفاقمها.