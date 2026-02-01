قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا تواضروس: ختان الإناث عادة غير مقبولة واعتداء صارخ على الفتيات
"جوتيريش" يحذر من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي ويدعو إلى ضبط النفس
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: مبادرات الكشف المبكر تحمي صحة المصريين وتعزز الثقة بالخدمات الحكومية

الصحة
الصحة
حسن رضوان

قالت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بوضع صحة المواطن على قمة الأولويات انعكست بشكل واضح في مبادرات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، معتبرة أن هذه المبادرات نموذج عملي لترجمة الرؤية الرئاسية على أرض الواقع.

وأضافت العسيلي في تصريح خاص لـ" صدي البلد أن الفحص المبكر لأكثر من 20 مليون مواطن منذ انطلاق المبادرة في سبتمبر 2021 يعكس جدية الدولة في توسيع نطاق الرعاية الصحية لجميع المحافظات دون تمييز، ويؤكد ثقة المواطنين في جودة الخدمات الصحية الحكومية.

الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والفشل الكلوي

وأكدت عضو البرلمان أن هذه المبادرات تسهم في الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والفشل الكلوي، وتمنع المضاعفات الخطيرة التي قد تصل إلى الحاجة لغسيل الكلى أو زراعة الكلى، مشددة على أن نجاح المبادرة لا يقاس بالأرقام فقط، بل بالوعي الصحي الذي بات يترسخ لدى المواطنين حول أهمية الفحص الدوري والمتابعة المستمرة.

وأوضحت العسيلي أن كل مواطن يخضع للفحص يحصل على كارت متابعة، ويتم توجيهه بشكل واضح حول حالته الصحية وخطوات العلاج اللازمة، مؤكدة أن هذا الأسلوب يعكس اهتمام الدولة بالجانب الوقائي والرعاية المستمرة، ويعزز ثقافة الاعتماد على الفحص المبكر بدل انتظار ظهور الأعراض.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه المبادرات تعكس رؤية واضحة للدولة نحو صحة المواطنين، وتساهم في بناء مجتمع واعٍ قادر على الوقاية من الأمراض المزمنة قبل تفاقمها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرات الكشف المبكر صحة المصريين الخدمات الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

الذهب

بعد قفزته الصاروخية .. لماذا هبطت أسعار الذهب عالميًا؟

ترشيحاتنا

فورد

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

مرسيدس و ترامب

مرسيدس تعلن الرفض وتقول لـ «ترمب»: لا | ما القصة؟

طريقة عمل مرقة الدجاج

طريقة عمل مرقة الدجاج .. سر الطعم الغني والشوربة الصحية

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد