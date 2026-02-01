قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
الأحد.. بدء تسليم وحدات مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج بدمياط الجديدة

آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم وحدات سكنية ضمن مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج والمحجوزة بالطرح العاشر التكميلي بمدينة دمياط الجديدة، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل 8/2/2026 وحتى يوم الخميس 5/3/2026، وفقاً للمواعيد المقررة للتسليم.


وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفاً: "نعمل على توفير الأراضي والوحدات المتنوعة في مختلف المناطق لتوفير المسكن الخاص للمواطنين وفق للاشتراطات، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة".


وأوضح مسئولو جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات بالحي المتميز مشروع 44 عمارة العمارات من 1 : 5، يوم الأحد 8/2/2026، وبالعمارات من 6 : 10، يوم الإثنين 9/2/2026، وبالعمارات من 11 : 15، يوم الثلاثاء 10/2/2026، وبالعمارات من 16 : 18 و 25، يوم الأربعاء 11/2/2026،  وتخصيص يوم الخميس 12/2/2026،  للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم وحدات بالعمارات (26 – 30 – 31 - 34)، يوم الأحد 15/2/2026، ووحدات بالعمارات (35 – 36 - 38)، يوم الإثنين 16/2/2026، ووحدات بالعمارات من 39 : 41، يوم الثلاثاء 17/2/2026، ووحدات بالعمارات من 42 : 44، يوم الأربعاء 18/2/2026، وتخصيص يوم الخميس 19/2/2026، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.
وأضاف مسئولو الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات بالحي المتميز مشروع 59 عمارة بالعمارات (46 – 51 – 54 - 55)، يوم الأحد 22/2/2026، ووحدات بالعمارات (60 – 63 – 64 - 65)، يوم الإثنين 23/2/2026، ووحدات بالعمارات (67 – 68 – 70 – 71 - 73)، يوم الثلاثاء 24/2/2026، ووحدات بالعمارات من 80 : 82 و85، يوم الأربعاء 25/2/2026، ووحدات بالعمارات من 86 :  89، يوم الخميس 26/2/2026، ووحدات بالعمارات (91 – 93 – 96 - 99)، يوم الأحد 1/3/2026، ووحدات بالعمارتين 100 و 101، يوم الإثنين 2/3/2026، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 3/3/2026 : 5/3/2026، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

أمل عمار: مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة بفضل رؤية القيادة السياسية

الدكتورة أفنان الشعيبي

أفنان الشعيبي: حقوق المرأة الفلسطينية غير قابلة للتجزئة.. ونصرة صمودها اختبار حقيقي لمصداقية الخطاب الدولي

أكدت الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس إرادة سياسية جماعية وإدراكًا مشتركًا لأهمية د. أفنان الشعيبي

الشعيبي: تحويل التوصيات إلى سياسات ملموسة لحماية المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

