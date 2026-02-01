عضو الشيووخ: البرلمان والحكومة لا يجب أن ينتظرا توجيهات الرئيس للتحرك في القضايا المصيرية

قال النائب أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ، أن كلا من البرلمان والحكومة عليهما دور في التحرك تجاه كافة القضايا دون انتظار توجيهات الرئيس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مواجهة مخاطر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

ملف مخاطر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال

وأشار إلى أن التحرك في مناقشة ملف مخاطر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال، جاء بعد توجيهات الرئيس، قائلا: أصبحنا في مجلسي النواب والشيوخ والحكومة نمثل عبء على الرئيس".

وشدد على أهمية أن يكون هناك دور لكلا من مجلسي النواب والشيوخ، بالتنسيق مع الحكومة في التحرك سريعا في مناقشة كافة الملفات والقضايا التي تهم المجتمع المصري.

