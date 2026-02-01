قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ركود أم ارتفاع.. ماذا ينتظر السوق العقاري الفترة المقبلة؟| برلماني يجيب
شيخ الأزهر يعلن قرارات هيئة كبار العلماء بشأن حقوق المرأة ويحذر من العنف ضدها
ملك قورة: ابنة أختي مريم تحمل اسمي ولا تفكر في العودة للتمثيل
عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية
رئيس المجالس الطبية لـ «صدي البلد»: وداعاً لتأخر قرارات نفقة الدولة والخطابات الإدارية
لاتهامه بهتك عرض 4 تلاميذ .. الإعدام شنقًا لجنايني مدرسة دولية بالإسكندرية
استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل 2026.. رابط رسمي
شيخ الأزهر يدعو لتيسير الزواج وعودته إلى صورته البسيطة وفقا لفلسفة الإسلام
تباين مؤشرات البورصة في ختام الأحد.. صعود الأسهم الصغيرة وتراجع الثلاثيني
أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد انضمامه لبرشلونة
مفاوضات جادة بين الهلال والاتحاد لضم بنزيمة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي
موهبة مصرية جديدة في كامب نو.. برشلونة يكشف تفاصيل التعاقد مع حمزة عبد الكريم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تصل لـ6000 دولار بنهاية العام..خبير يكشف عن الأسعار الفترة المقبلة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

 يظل الذهب واحدًا من أهم المعادن النفيسة في العالم، ليس فقط لقيمته الاقتصادية، بل أيضًا لدوره التاريخي والثقافي كمخزن للثروة وأداة للحماية من تقلبات الأسواق والأزمات الاقتصادية. 

وكشف الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب، عن حقيقة التقلبات الأخيرة في أسعار الذهب بالسوق المصري، مؤكدًا أن التراجع الحالي لا يعدو كونه "تصحيحًا وقتيًا" ناتجًا عن سياسة جني الأرباح والضغوط البيعية بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية. 

وأضاف فرج أن الذهب يظل استثمارًا طويل الأمد، والأسعار الحالية تمثل فرصة مثالية للشراء، خاصة مع استمرار العوامل العالمية المؤثرة في صعود الأسعار.

جني الأرباح وراء تراجع أسعار الذهب والفضة

وأوضح الدكتور ناجي فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن الذهب شهد ارتفاعات قوية ومتتالية في الفترة الماضية، وصلت بالأوقية إلى قمم تاريخية، ما استلزم حدوث تصحيح سعري. 

وأضاف أن أوقية الذهب تراجعت بنحو 500 دولار، بينما تراجعت الفضة بنحو 30 دولارًا، نتيجة سياسات جني الأرباح والضغوط البيعية الكبيرة في الأسواق المحلية والعالمية.

الذهب استثمار طويل الأمد وفرصة للشراء الآن

ونصح خبير الذهب المواطنين والمستثمرين بأن الذهب يظل استثمارًا آمنًا وطويل الأجل، وليس مجرد أداة للمضاربة قصيرة المدى، مؤكدًا أن الأسعار الحالية تمثل فرصة جيدة للشراء، خاصة وأن العوامل التي ساعدت على ارتفاع الذهب لا تزال قائمة. 

وأشار إلى أن الاستثمار في الذهب يوفر حماية ضد تقلبات الأسواق العالمية والأزمات الاقتصادية، مما يجعله خيارًا استراتيجيًا للمستقبل.

توقعات قياسية لأوقية الذهب والفضة

وتوقع ناجي فرج أن تتجاوز أوقية الذهب حاجز الـ 6000 دولار بنهاية عام 2026،بينما قد يصل سعر الفضة إلى 120 دولارًا للأوقية، مستندًا في ذلك إلى استمرار التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية. 

وأكد أن الاتجاه العام لسوق الذهب لا يزال صاعدًا على المدى الطويل، رغم أي تراجعات وقتية تحدث بين الحين والآخر.

الذهب.. ملاذ آمن في أوقات الاضطراب الاقتصادي

وأشار فرج إلى أن الذهب يظل الملاذ الآمن للمستثمرين في ظل الأزمات العالمية، مؤكداً أن أي تراجع مؤقت لا يقلل من قيمته الاستثمارية، بل يمثل فرصة لتعزيز المحفظة الاستثمارية بشراء المعدن بأسعار مناسبة قبل موجة ارتفاع جديدة متوقعة.

الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب الان سعر الذهب اليوم الأحد توقعات الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

ترشيحاتنا

ارشيفية

عاكس فتاة .. تفاصيل حبس حداد بتهمة الاعتداء على سائق بسلاح بالشرابية

الشرطة

كتب دراسية بدون تصريح.. القبض على مالك مكتبة بالقاهرة

المتهم

القبض على المتهم بقتل كلب بالفيوم

بالصور

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد