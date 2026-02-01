ميناء دمياط يتداول ٢٣ سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن فيما غادرت 12 أخريات، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودو بالميناء إلى 23 سفينة منها ناقلة الغاز المسال (PUTERI SAADONG ) التى ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 283 مترا وبعرض 46 مترا .

ومن المقرر أن تقوم الناقلة بتفريغ شحنة تبلغ حوالى 67865 طنا من الغاز المسال ، بعد تراكيها بنجاح بجوار وحدة التغويز العائمة ( ENERGOS WINTER ) لبدء عملية نقل وتفريغ الشحنة عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC ) .

وذكرت هيئة ميناء دمياط - في بيان صحفي - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 30122 طنا تشمل 700 طن يوريا و 1968 طن كلينكر و 1200 طن مولاس و 26254 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61704 أطنان تشمل 34700 طن ذرة و 9702 طن حديد و 7100 طن خردة و 7698 طن قمح و 84 طن مواسير و 570 طن ابلاكاش و 1850 طن بضائع متنوعة بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1909 حاويات مكافئة و عدد الحاويات الواردة 251 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2549 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 54828 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 30841 طنًا .

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2487 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و امبابة ، وعدد 5 وحده نهرية ( بارج ) بعد أن قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 3136 طنا ) من القمح متجهه إلى صومعة امبابه ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4709 حركات .

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين ميناءى دمياط و تريستا الإيطالي بعد أن قامت بتداول 4645 طنا تشمل خضروات و فواكه و مفاتيح ليد سيارات و موصلات كهربائية و قطاعات حديد و أقمشة و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و عدادات و فايبر جلاس منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا – التشيك – اسبانيا – بولندا - سلوفيكيا - فرنسا – سلوفينيا – رومانيا – المجر – استوريا - بلجيكا .