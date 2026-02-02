هذه أول علامة تحذيرية لفشل القلب.. انتبه

غالباً ما يُستهان بالإغماء، أو ما يُعرف بالسكتة الدماغية، باعتباره حالة غير ضارة، لكن الأطباء يحذرون من أنه قد يكون علامة مبكرة على فشل القلب. يحدث الإغماء عندما يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ إلى فقدان مؤقت للوعي. وقد يشير تكرار الإغماء إلى مشاكل قلبية خطيرة مثل اضطراب النظم القلبي، أو أمراض الصمامات، أو ضعف عضلة القلب، ولا ينبغي تجاهله.

غالباً ما تُعزى حالات الإغماء إلى الإجهاد أو التعب أو الجفاف. أحياناً، حتى مع عدم تناول الطعام بشكل كافٍ، قد يشعر الشخص بفقدان الوعي، لكن للأطباء رأي آخر. فبحسب أطباء القلب، لا ينبغي الاستهانة بالإغماء، إذ قد يكون فقدان الوعي علامة تحذيرية خطيرة لمشكلة قلبية.

يقول الأطباء إن الإغماء، الذي يعتبر من بين الأعراض الأولى لفشل القلب، يحدث عندما يكون هناك انخفاض مفاجئ ومؤقت في تدفق الدم إلى الدماغ.

لماذا يرتبط الإغماء بفشل القلب؟



بحسب الأطباء، يرتبط الإغماء عادةً بفشل القلب لأن القلب المصاب بالفشل لا يستطيع ضخ الدم الغني بالأكسجين إلى الدماغ بشكل صحيح، مما يسبب فقدانًا مؤقتًا للوعي، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب عدم انتظام ضربات القلب، أو مشاكل هيكلية مثل أمراض الصمامات، أو انخفاض القدرة على الضخ.

يقول الخبراء إن هذه الحالة - التي تُعرف غالبًا باسم الإغماء القلبي - تعطل الإشارات الكهربائية الطبيعية أو الوظيفة الميكانيكية، مما يؤدي إلى انخفاضات مفاجئة في ضغط الدم أو معدل ضربات القلب، مما يحرم الدماغ من الطاقة ويسبب فقدان الوعي، مما يشير إلى وجود حالة قلبية خطيرة كامنة.

قد تظهر عليك الأعراض التالية بالإضافة إلى الإغماء إذا كنت تعاني من قصور في القلب:

تعب

تورم في الساقين

قصرالتنفس



كم مرة يحدث الإغماء مع أمراض القلب؟



يقول الأطباء إن الإغماء الناتج عن أمراض القلب أكثر شيوعًا مما تعتقد، ويختلف معدل حدوثه باختلاف السبب الكامن وراءه. فبالنسبة للبعض، قد يكون الإغماء حالة عابرة ناجمة عن الجفاف أو الإجهاد، بينما قد يشير تكراره لدى آخرين إلى مشاكل قلبية خطيرة ومتقدمة.



أمراض القلب التي تسبب الإغماء



من المهم فهم أمراض القلب التي تسبب الإغماء للتدخل في الوقت المناسب. هناك العديد من مشاكل القلب التي قد تؤدي إلى الإغماء وأعراض متعلقة بالقلب.

عدم انتظام ضربات القلب

يُسبب عدم انتظام ضربات القلب واضطراب تدفق الدم، مما يؤدي إلى الإغماء.

تضيق الأبهر

هو صمام قلبي ضيق يقلل من تدفق الدم، مما يؤدي إلى الإغماء.

اعتلال عضلة القلب

قد يساهم ضعف أو تضخم عضلات القلب في حدوث الإغماء

ارتفاع ضغط الشريان الرئوي

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم في الرئتين إلى إجهاد القلب، مما يؤدي إلى الإغماء.

عوامل الخطر للإصابة بفشل القلب



تتضمن بعض عوامل الخطر للإصابة بفشل القلب الاحتقاني ما يلي:

أن يكون عمرك أكبر من 65 عامًا

استخدام منتجات التبغ أو الكوكايين أو الكحول.

اتباع نمط حياة غير نشط أو خامل بدون أي تمارين رياضية

تناول الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة التي تحتوي على الكثير من الملح والدهون

ارتفاع ضغط الدم غير المعالج

الإصابة بمرض الشريان التاجي

المصدر: timesnownews