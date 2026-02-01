قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

لن تتوقع.. لماذا أثار فيروس نيباه قلقا عالميا؟

فيروس نيباه
فيروس نيباه
هاجر هانئ

أثار تفشي فيروس نيباه في الهند قلقا عالميا بسبب ارتفاع معدل وفيات الفيروس، ونقص اللقاحات أو العلاج، والقدرة على الانتشار من الحيوانات إلى البشر وبين الأشخاص، يحذر الخبراء من أن تغير المناخ وفقدان الموائل يزيدان من مخاطر الانتشار، مما يجعل نيباه تهديدا صحيا عالميا خطيرا على الرغم من محدودية الحالات.

دفع أحدث انتشار لفيروس نيباه في ولاية البنغال الغربية في الهند العالم بأسره تقريبا إلى الحافة، مما وضع هذا الممرض غير المعروف ولكنه مميت في دائرة الضوء العالمية. على الرغم من احتواء الحالات، كان هناك اهتمام دولي مكثف بفحوصات المطارات الخاصة في العديد من البلدان - مما يعكس خوفا أعمق.

تعد Nipah من بين أكثر الفيروسات فتكا التي ليس لها علاج حتى الآن، ولا لقاح، ولا علاج محدد. يمكنه أيضا القفز بسهولة من الحيوانات إلى البشر - وبين الأشخاص.

ما هو فيروس نيباه


وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن نيباه (NiV) هو مرض حيواني المنشأ، مما يعني أنه ينتشر من الحيوانات إلى البشر. تم تحديده لأول مرة في ماليزيا في عام 1998، ومنذ ذلك الحين تسبب في تفشي متكرر في جنوب وجنوب شرق آسيا، وخاصة في بنغلاديش والهند، على مر السنين.
خفافيش الفاكهة - المعروفة أيضا باسم الثعالب الطائرة - هي المضيف الطبيعي لهذا الفيروس الخطير. يصاب البشر بالعدوى من خلال ملامسة الفاكهة الملوثة أو عصارة نخيل التمر الخام أو الحيوانات المصابة أو من خلال الاتصال الوثيق بشخص مصاب.

ما يجعل نيباه مميتة ومميتة في الغالب هو ارتفاع معدل الوفيات، الذي يتراوح من 40 إلى 75 في المائة اعتمادا على تفشي المرض. يقول الأطباء إن الفيروس يسبب أمراضا تنفسية حادة والتهابا مميتا في الدماغ، والمعروف أيضا باسم التهاب الدماغ، والذي غالبا ما يتطور بسرعة.

لماذا أثار الفيروس قلق العالم؟


تقول التقارير الإخبارية إن باكستان هي أحدث دولة آسيوية تأمر بفحص معزز لأولئك الذين يدخلون بحثا عن علامات إصابة نيباه في محاولة لتعزيز الضوابط. كما شددت تايلاند وسنغافورة وهونغ كونغ وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام الفحص في مطاراتها.
قالت وزارة الصحة الهندية هذا الأسبوع إن السلطات حددت وتتبعت 196 اتصالا مرتبطا بالحالتين، مع عدم ظهور أي منها على أعراض وجميع الاختبارات سلبية للفيروس.
ومع ذلك، حتى حالة واحدة تثير قلقا عالميا بسبب احتمال وباء الفيروس.
أدرجت منظمة الصحة العالمية نيباه كممرض ذي أولوية بسبب ارتفاع معدل الوفيات ونقص العلاج وقدرته على التسبب في تفشي المرض. على عكس العديد من الفيروسات، تشبه عدوى نيباه في البداية مرضا شائعا يشبه الأنفلونزا، مما يجعل الكشف المبكر صعبا وغامضا للغاية. سبب آخر للقلق هو انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان. في حين أن نيباه لا تنتشر بسهولة مثل كوفيد-19 أو الأنفلونزا، إلا أن مجموعات المستشفيات الموثقة تثبت أنها يمكن أن تنتشر من خلال سوائل الجسم والأسطح الملوثة والاتصال الوثيق المطول.

لماذا لا يوجد لقاح حتى الآن؟


على الرغم من عدم وجود علاج أو لقاح معتمد متاح حاليا للأشخاص المصابين بالفيروس، إلا أن جامعة أكسفورد تجري تجارب سريرية في بنغلاديش لاختبار لقاح فيروس نيباه وأطلقت المرحلة الثانية من التجارب الشهر الماضي.
في غياب اللقاحات المعتمدة، كان الأطباء يعالجون المرضى بمضادات الفيروسات مثل ريبافيرين. وفقا لمراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها (CDC)، تم استخدام ريبافيرين أيضا لعلاج عدد صغير من المرضى في تفشي نيباه عام 1999 في ماليزيا، ولكن فعاليته في العلاج لا تزال غير واضحة.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض أيضا بتناول ريمديسيفير لمنع نيباه "عند إعطائها للرئيسيات غير البشرية المعرضة". في عام 2023، خلال تفشي المرض، استخدمت كيرالا ريمديسيفير، مما أدى إلى تحسين معدل وفيات الحالات.


كيف يمكن منع انتشار فيروس نيباه؟


منعت تدابير الاحتواء السريع في الهند، والتي تشمل تتبع الاتصال والعزل والمراقبة والنصائح العامة، حتى الآن الانتشار على نطاق واسع. ومع ذلك، فإن الاحتواء لا يلغي المخاطر المستقبلية. تميل تفشيات نيباه إلى التكرار، وغالبا ما تفاصلها سنوات، مما يجعل اليقظة المستمرة ضرورية.

وفقا للخبراء، يمكن إدارة الحالات الشديدة لفيروس نيباه "من خلال الرعاية الداعمة المكثفة". بصرف النظر عن فحوصات المطار المستمرة، يجب على البلدان أيضا التركيز على تعزيز التدابير للوقاية من الفيروس، مثل النظافة الجيدة، والتهوية المناسبة، وتجنب الحشود، والبقاء في المنزل عند المرض، والتماس المشورة الطبية في الوقت المناسب، والحفاظ على نمط حياة صحي لدعم المناعة.
كما قدمت منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية للسيطرة على انتشار الفيروس، والتي تشمل متطلبات مثل تقليل وصول الخفافيش إلى عصارة نخيل التمر وغيرها من المنتجات الغذائية الطازجة.

المصدر: timesnowindia

نيباه فيروس نيباه ما هو فيروس نيباه منظمة الصحة العالمية التهاب الدماغ

