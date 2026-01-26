فيروس بلا لقاح.. كيفية تشخيص نيباه وعلاجه

أعلنت وزارة الصحة في الهند حالة من الإستنفار القصوى بعد رصد حالات إصابة جديدة بـ فيروس نيباه الخطير، في تطور يعيد إلى الأذهان المخاوف من تفشيات وبائية مفاجئة في البلاد.

وأكدت بعض التقارير الطبية الهندية، أن معدل الوفيات يتراوح بين 40% و75%، في ظل غياب أي لقاح أو علاج معتمد حتى الآن لـ فيروس نيباه المنتشر في الهند.



فيروس نيباه



يُسبب فيروس نيباه مرضًا ينتقل بين الحيوانات والبشر، ويحمله خفافيش الفاكهة (جنس Pteropus)، المعروفة أيضًا باسم الثعالب الطائرة.



في عام ١٩٩٩، اكتُشف فيروس نيباه لأول مرة بعد تفشّيه بين الخنازير والبشر في ماليزيا وسنغافورة، أُصيب ثلاثمئة شخص، وتوفي أكثر من مئة منهم. في هذا التفشي الأول، نقلت الخفافيش فيروس نيباه في البداية إلى الخنازير. كما أُصيب الأشخاص الذين كانوا يعملون عن كثب مع الخنازير المصابة.

لم تُسجّل حالات تفشّي لفيروس نيباه إلا في بنجلاديش والهند وماليزيا والفلبين وسنغافورة. مع ذلك، تنتشر خفافيش الفاكهة التي تحمل فيروس نيباه في جميع أنحاء آسيا وجنوب المحيط الهادئ وأستراليا.

كيف يتم تشخيص فيروس نيباه



يستطيع مقدم الرعاية الصحية تشخيص فيروس نيباه من خلال مراجعة الأعراض ومناقشة أي سفر حديث إلى مناطق ينتشر فيها الفيروس، خلال المراحل الأولى من العدوى، يمكن لمقدم الرعاية الصحية إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل في الوقت الحقيقي (RT-PCR) لتأكيد الإصابة بفيروس نيباه، يستخدم هذا الاختبار سوائل الجسم التالية لتشخيص الحالة:

مسحات الأنف أو الحلق.

السائل النخاعي الشوكي.

عينات البول.

عينات الدم.

يمكن لمقدمي الرعاية الصحية تشخيص العدوى في مراحلها المتأخرة أو بعد الشفاء عن طريق فحص الدم بحثًا عن أجسام مضادة معينة، يُسمى هذا الاختبار اختبار المقايسة المناعية المرتبطة بالإنزيم (ELISA).

علاج فيروس نيباه



لا توجد أدوية مضادة للفيروسات لعلاج هذا الفيروس. لذا، يقتصر العلاج على إدارة الأعراض، وقد يشمل ذلك:

شرب كميات وفيرة من الماء.

الحصول على قسط وافر من الراحة.

تناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين.

استخدام أدوية للسيطرة على الغثيان أو القيء.

استخدام البخاخات أو أجهزة التبخير لتحسين صعوبة التنفس.

تناول أدوية مضادة للتشنجات في حال حدوث نوبة.

يجري الباحثون دراسات حول استخدام العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة لفيروس نيباه.

هل يوجد علاج لفيروس نيباه؟

لا يوجد لقاح أو أدوية لعلاج فيروس نيباه

المصدر: my.clevelandclinic