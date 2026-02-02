متحف الزعفران بجامعة عين شمس يستضيف معرض «إبداعات مصرية وتراثية»

أعلن متحف الزعفران بجامعة عين شمس عن استضافة معرض فني تراثي بعنوان «إبداعات مصرية وتراثية».

يضم المعرض مجموعة متميزة من الأعمال الفنية التي تعكس تلاقي الإبداع الفني المعاصر مع القيم الجمالية والتراثية للمجتمع المصري، في إطار بصري يجمع بين الأصالة والرؤية الحديثة.

ويُقام المعرض للفنان إبراهيم عبد الحفيظ، وهو فنان تشكيلي هاوٍ، شارك في العديد من المعارض الفنية داخل القاهرة وخارجها، ويُعد هذا المعرض العاشر له بالقاهرة، بما يعكس مسيرة فنية ثرية ومتنوعة.

ويأتي المعرض كمساحة حوار مفتوحة بين الفن والتاريخ والتراث المصري، حيث يقدم رؤية بصرية معاصرة تُثري التجربة المتحفية، وتؤكد الدور الحيوي الذي تضطلع به المتاحف الجامعية بوصفها منصات ثقافية حية تسهم في رفع الوعي الأثري والتراثي، وتنمية الحس الفني والإبداعي لدى مختلف فئات المجتمع.

ترسيخ الثقافة ونشر الوعي الفني والمجتمعي

وفي هذا السياق، تلعب المتاحف الجامعية والتعليمية دورًا محوريًا في ترسيخ الثقافة ونشر الوعي الفني والمجتمعي، إذ لم تعد تقتصر وظيفتها على حفظ وعرض المقتنيات، بل أصبحت مؤسسات فاعلة في إنتاج المعرفة، وبناء الوعي النقدي، وتعزيز الحوار المجتمعي.

وتُعد المعارض المؤقتة، ولا سيما المعارض الفنية والتشكيلية، من أهم الأدوات التي تعتمد عليها المتاحف الجامعية لتحقيق هذا الدور، لما تتمتع به من مرونة موضوعية وقدرة على التفاعل مع القضايا الراهنة، حيث تسهم في تقديم الفنون التشكيلية بوصفها لغة ثقافية عابرة للتخصصات.، ربط الإنتاج الفني المعاصر بالتراث والتاريخ والعلوم الإنسانية، ترسيخ مفهوم الفن كوسيلة للفهم والتأمل، وليس للعرض فقط، فتح أبواب المتحف أمام فئات مجتمعية متنوعة خارج الإطار الأكاديمي ودعم مبدأ الشراكة المجتمعية بين الجامعة والمجتمع المحيط.



يقام المعرض في الفترة من 2 إلى 16 فبراير 2026 ويرحب متحف الزعفران بجامعة عين شمس بجميع المهتمين بالفنون والثقافة، من طلاب وباحثين وجمهور عام، لزيارة المعرض والاستمتاع بتجربة فنية تعليمية ثرية وفريدة.