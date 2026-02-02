قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عراقجي: إيران مستعدة لإبرام اتفاق نووي عادل والدفاع عن نفسها ضد أي عدوان
مستشفيات شمال سيناء هي الوجهة الأولى للجرحى والمرضي الفلسطينيين
حصاد دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة .. تفوق مصري وصراع مفتوح قبل الحسم
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة
اليوم.. الحكم على المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا ووالدهم بالمنيا
خريطة الظواهر الجوية.. تنبيه من الرمال المثارة وفرص لأمطار على هذه المناطق
ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان؟.. علي جمعة يوضح تفاصيل 10 عجائب
ليلة النصف من شعبان 2026 اليوم.. احذر 5 أفعال تحرمك مغفرة الله
طرق إستخراج قيد عائلي 2026
14 شعبان.. مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات
ما حكم الوضوء من الترع؟.. الإفتاء : ممنوع في هذه الحالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تفاصيل جديدة في صلح البدرشين.. أهل الجاني يوضحون حقيقة مقـ.تل الحاج نادي

صلح البدرشين
صلح البدرشين
رنا أشرف

في واقعة هزت الرأي العام وأثارت موجة واسعة من الجدل، تصدر خبر مصرع الحاج نادي المشهد، في حادثة ارتبطت بما عرف إعلاميًا بـ"صلح البدرشين"، وذلك عقب قيامه بتقديم كفنه إلى العائلة الأخرى في خطوة فسرها كثيرون باعتبارها محاولة أخيرة لإنهاء نزاع عائلي ممتد منذ سنوات طويلة. 

الواقعة، التي تحولت في ساعات قليلة إلى قضية رأي عام، أثارت تساؤلات واسعة حول ما جرى في اللحظات التي سبقت الحادث، والظروف التي أحاطت به، خاصة في ظل أجواء مشحونة بتراكمات خلافات سابقة.

العائلة المتهمة تكشف لـ صدى البلد كيف لقي الحاج نادي مصرعه في صلح البدرشين

قال أحمد سلامة المصري من أهل القاتل والذي تسلم كفن الحاج نادي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أنه لا تربطه أي خصومات ثأرية مع أي طرف، مضيفًا: “أنا مش بتاع ثأر، ومليش أي علاقة بأي دم أو خصومة قديمة، وكل اللي حصل إن أخويا كان ليه طار عند الحاج نادي وهم كلهم نسايب وجيران، لكن الموضوع ده انتهى من زمان والناس كلها عارفة كده”.

وأشار إلى أن جذور الأزمة الحقيقية تعود إلى خلافات داخلية من بيت يُدعى “أبو عامر”، والمشكلة دي مش من طرفنا خالص، وأنا ماليش علاقة بيها، وبدايتها كانت من أحد أولاد أعمامي بسبب خناقة أطفال صغيرة قديماً".

وتابع أن الخلاف تصاعد بعد حادث مأساوي، قائلًا: “ابن بنت أحد أقاربي مات وهو بيلعب بالديناميت، والولد اللي حط الديناميت كان طفل صغير، وأبوه اتكلم مع خال الطفل وخلصوا الموضوع وقتها”.

تدخلات فجرت الخلاف من جديد

وأضاف أن الأزمة تجددت بسبب تدخل أطراف أخرى، موضحًا: “بنت نادي، أم الطفل، وهي متجوزة في العيلة التانية، قالت كلام لا يصح، وابن عمي رد عليها وقالها انتي ست وجوزك موجود، لكن الموضوع كبر بعدها”.

وأكد أن نجل الطرف الآخر كان سببًا رئيسيًا في تأجيج الخلاف، قائلًا: “ابن نادي معروف إنه مدمن آيس وبيسرق مواتير مياه، ومسك في ابن عمي الصغير وهدده وقاله هعورك، وبعدها اتخانقوا وقامت خناقة كبيرة وليس كما يذاع أن نادي قتل برصاص مسدس".

وأوضح أن الأمور خرجت عن السيطرة سريعًا، مشيرًا إلى أن والد أحد أطراف النزاع تدخل بعنف، حيث قال: “أبوه الحاج نادي جاب ساطور وجري، والعيلتين اتجمعوا وتقابلوا عند مركز شباب العزيزية، والخناقة اشتعلت”.

وكشف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في الواقعة، قائلًا: “أولاد نادي طلعوا يحدفوا طوب من فوق السطوح، وابن أخويا كان واقف مع أخواله، ولما نادي شافه ضربه بالساطور في دماغه، ووقع في الأرض”.

واستكمل: “بعد ما نادي وقع، اتحدف عليه طوبة من ولاده جت في راسه، وعملته نزيف داخلي، وفي نفس الخناقة ابن بنته اتصاب في راسه، وكمان ابن أخويا اتصاب”.

واختتم أحمد سلامة المصري تصريحاته بالتأكيد على أنه لم يكن حاضرًا وقت وقوع الأحداث، قائلًا: “أنا كبير العيلة، لكن الخناقة حصلت وأنا مش موجود، ومكنتش شاهد على اللي جرى، وكل اللي بطلبه إن الحقيقة تظهر كاملة وإنها خناقة كبيرة وكانت خسائر كبيرة للطرفين توفي فيها الحاج نادي وهم عيلة صاحبة مشاكل من زمان ".

صلح البدرشين البدرشين مقتل الحاج نادي البدرشين ثأر ثأر العائلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير في محلات الصاغة

إمام عاشور

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

المتهمات

فتيات ليل في شوارع التجمع.. ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للأداب داخل السيارات

أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس

أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس

بالصور

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

فيديو

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد