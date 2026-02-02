قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد .. وصول كتب الترم الثاني إلى المدارس استعداداً لعودة الدراسة السبت
مقومات متميزة بالمحافظة .. الإسكندرية على رادار تركيا لمستقبل استثمارات ضخمة
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"
وفقا لآخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود عاشور يشارك في معسكر حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم

محمود عاشور
محمود عاشور
عبدالله هشام

يتوجه الحكم الدولي محمود عاشور، اليوم الإثنين ، إلى العاصمة القطرية الدوحة لتمثيل التحكيم المصري في معسكر حكام تقنية الفيديو كأحد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026.

المعسكر يُنظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتستضيفه الدوحة خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري بمشاركة 26 حكماً من عدة دول في العالم، ويأتي هذا المعسكر ضمن سلسلة معسكرات فيفا التي تحتضنها قطر استعداداً لكأس العالم 2026.

في سياق أخر، أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) أن لجنته التنفيذية اجتمعت وناقشت خيار مقاطعة البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو اقتراح طرحه نائب رئيس الاتحاد، أوكي غوتليش، الأسبوع الماضي.

وأشار غوتليش، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس نادي سانت باولي في الدوري الألماني، إلى تصرفات وتصريحات ترامب الأخيرة، قائلاً إن الوقت قد حان "للنظر بجدية" في المقاطعة.

وفيما يبدو أنه توبيخ علني لغوتليش، قال الاتحاد الألماني لكرة القدم إن "المناقشات حول السياسة الرياضية يجب أن تُجرى داخلياً وليس علناً".

وأكد الاتحاد الألماني لكرة القدم أن المقاطعة "ليست مطروحة حالياً". الاتحاد الألماني لكرة القدم على اتصال بممثلين عن السياسة والأمن والأعمال والرياضة استعدادًا للبطولة التي ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وقد أثار ترامب الفتنة في أوروبا بمحاولته ضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية المعارضة، كما أثارت الإجراءات الأمريكية في فنزويلا وفي الداخل، في التعامل مع الاحتجاجات في المدن الأمريكية، مخاوف متزايدة.

ونصح رئيس الفيفا السابق، سيب بلاتر، الأسبوع الماضي، المشجعين بالابتعاد عن البطولة.

لكن بلاتر، عندما كان رئيسًا، عارض دعوات مقاطعة كأس العالم 2018 في روسيا بسبب المخاوف بشأن أوكرانيا.

وقال حينها: "لا يمكن مقاطعة كرة القدم في أي بلد".

وقبل انطلاق بطولة هذا الصيف، يشعر المشجعون بالقلق إزاء ارتفاع أسعار التذاكر، في حين أن حظر السفر الذي فرضته إدارة ترامب قد يمنع أيضًا مشجعي بعض الدول المشاركة من الحضور.

على الأقل، سيشارك المنتخب الألماني.

واختتم الاتحاد الألماني لكرة القدم: “نريد المنافسة بنزاهة مع المنتخبات الأخرى المتأهلة الصيف المقبل، ونريد حضور الجماهير، في جميع أنحاء العالم للاحتفال بمهرجان كرة قدم سلمي في الملاعب ومناطق المشجعين - تمامًا كما شهدنا في بطولة أوروبا 2024 في بلدنا”.

محمود عاشور كأس العالم كأس العالم 2026 مونديال 2026 حكام الفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

الذهب

الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يترأس القداس الشهري لشعب إيبارشية حلوان والمعصرة

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس داعم استراتيجى لصناعة أشباه الموصلات وتطوير الأنظمة المدمجة

صورة ارشيفية

وزيرة التضامن تتابع جهود الهلال الأحمر المصري مع بدء التشغيل الرسمي لمعبر رفح

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد