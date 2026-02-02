محمود عاشور يشارك في معسكر حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم

يتوجه الحكم الدولي محمود عاشور، اليوم الإثنين ، إلى العاصمة القطرية الدوحة لتمثيل التحكيم المصري في معسكر حكام تقنية الفيديو كأحد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026.

المعسكر يُنظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتستضيفه الدوحة خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري بمشاركة 26 حكماً من عدة دول في العالم، ويأتي هذا المعسكر ضمن سلسلة معسكرات فيفا التي تحتضنها قطر استعداداً لكأس العالم 2026.

في سياق أخر، أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) أن لجنته التنفيذية اجتمعت وناقشت خيار مقاطعة البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو اقتراح طرحه نائب رئيس الاتحاد، أوكي غوتليش، الأسبوع الماضي.

وأشار غوتليش، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس نادي سانت باولي في الدوري الألماني، إلى تصرفات وتصريحات ترامب الأخيرة، قائلاً إن الوقت قد حان "للنظر بجدية" في المقاطعة.

وفيما يبدو أنه توبيخ علني لغوتليش، قال الاتحاد الألماني لكرة القدم إن "المناقشات حول السياسة الرياضية يجب أن تُجرى داخلياً وليس علناً".

وأكد الاتحاد الألماني لكرة القدم أن المقاطعة "ليست مطروحة حالياً". الاتحاد الألماني لكرة القدم على اتصال بممثلين عن السياسة والأمن والأعمال والرياضة استعدادًا للبطولة التي ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وقد أثار ترامب الفتنة في أوروبا بمحاولته ضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية المعارضة، كما أثارت الإجراءات الأمريكية في فنزويلا وفي الداخل، في التعامل مع الاحتجاجات في المدن الأمريكية، مخاوف متزايدة.

ونصح رئيس الفيفا السابق، سيب بلاتر، الأسبوع الماضي، المشجعين بالابتعاد عن البطولة.

لكن بلاتر، عندما كان رئيسًا، عارض دعوات مقاطعة كأس العالم 2018 في روسيا بسبب المخاوف بشأن أوكرانيا.

وقال حينها: "لا يمكن مقاطعة كرة القدم في أي بلد".

وقبل انطلاق بطولة هذا الصيف، يشعر المشجعون بالقلق إزاء ارتفاع أسعار التذاكر، في حين أن حظر السفر الذي فرضته إدارة ترامب قد يمنع أيضًا مشجعي بعض الدول المشاركة من الحضور.

على الأقل، سيشارك المنتخب الألماني.

واختتم الاتحاد الألماني لكرة القدم: “نريد المنافسة بنزاهة مع المنتخبات الأخرى المتأهلة الصيف المقبل، ونريد حضور الجماهير، في جميع أنحاء العالم للاحتفال بمهرجان كرة قدم سلمي في الملاعب ومناطق المشجعين - تمامًا كما شهدنا في بطولة أوروبا 2024 في بلدنا”.