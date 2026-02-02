قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كهربا بدون نادي .. لعنة الأهلي والزمالك تضرب الفولت العالي
المبعوث الأمريكي يزور إسرائيل.. وخطط للقاء نتنياهو ورئيس أركان جيش الاحتلال
حريق يلتهم ثلاجة دواجن مجمدة بالشيخ زايد
روائح غامضة تقلق سكان فيصل والهرم وتثير مخاوف صحية متزايدة | وشهود عيان توضح
كهربا يعلن فسخ تعاقده مع القادسية
شاهد .. وصول كتب الترم الثاني إلى المدارس استعداداً لعودة الدراسة السبت
مقومات متميزة بالمحافظة .. الإسكندرية على رادار تركيا لمستقبل استثمارات ضخمة
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
برلمان

لحماية الأطفال.. برلمانية: تنظيم استخدام الهواتف الذكية ضرورة وطنية

إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد أميرة خلف

أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ضرورة وطنية، مشيرة إلى أن الاستخدام غير المنظم للهواتف الذكية وتطبيقات الموبايل بين الأطفال يمثل تحديًا حقيقيًا يمس أمن المجتمع ومستقبل الأجيال القادمة.

وأضافت «نصيف»، أن تنظيم عمل منصة Roblox وتشديد الرقابة على الألعاب الإلكترونية خطوة مهمة لحماية الأطفال من المحتوى غير الملائم، ودعم تنشئتهم على القيم التربوية والأخلاقية، مع مراعاة التوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي وحماية الأطفال.

كما أكدت عضو مجلس الشيوخ، دعمها لمقترح تركيب كاميرات المراقبة داخل المدارس، باعتبارها أداة رئيسية لتعزيز الانضباط وضمان سلامة الطلاب، وخلق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تدعم العملية التعليمية، وتمنح أولياء الأمور مزيدًا من الاطمئنان على أبنائهم، مشددة على أن وجود هذه الكاميرات أصبح ضرورة لضمان سير العملية التعليمية بأمان.

وأوضحت النائبة إنجي نصيف، أن التطور التكنولوجي المتسارع، رغم الفرص التعليمية والمعرفية الكبيرة التي يوفرها، يصاحبه العديد من المخاطر، منها التعرض لمحتوى غير ملائم، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال، والإدمان الرقمي، إلى جانب التأثيرات السلبية على الصحة النفسية والسلوكية للأطفال.

وأشارت «نصيف»، إلى أن حماية الطفل من الاستخدام السيئ لمواقع التواصل وتطبيقات الهواتف الذكية لم تعد قضية ثانوية، بل أصبحت ضرورة وطنية تستلزم وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح، مستشهدة بتجارب دولية نجحت في تحديد سن الاستخدام، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، وتنظيم المحتوى الرقمي الموجه للأطفال.

إنجي نصيف مجلس الشيوخ الأطفال الإنترنت مواقع التواصل الاجتماعي

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

الذهب

الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

جانب من اللقاء

المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي في العلمين الجديدة لبحث سبل التعاون والفرص الاستثمارية

صورة أرشيفية

إطلاق التيار الكهربائي بمشروعات سكنية وتوسعات عمرانية بقنا الجديدة

جانب من الاجتماع

سلامة الغذاء تحصل على الآيزو 9001 لتعزيز الجودة

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

