لحماية الأطفال.. برلمانية: تنظيم استخدام الهواتف الذكية ضرورة وطنية

أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ضرورة وطنية، مشيرة إلى أن الاستخدام غير المنظم للهواتف الذكية وتطبيقات الموبايل بين الأطفال يمثل تحديًا حقيقيًا يمس أمن المجتمع ومستقبل الأجيال القادمة.

وأضافت «نصيف»، أن تنظيم عمل منصة Roblox وتشديد الرقابة على الألعاب الإلكترونية خطوة مهمة لحماية الأطفال من المحتوى غير الملائم، ودعم تنشئتهم على القيم التربوية والأخلاقية، مع مراعاة التوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي وحماية الأطفال.

كما أكدت عضو مجلس الشيوخ، دعمها لمقترح تركيب كاميرات المراقبة داخل المدارس، باعتبارها أداة رئيسية لتعزيز الانضباط وضمان سلامة الطلاب، وخلق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تدعم العملية التعليمية، وتمنح أولياء الأمور مزيدًا من الاطمئنان على أبنائهم، مشددة على أن وجود هذه الكاميرات أصبح ضرورة لضمان سير العملية التعليمية بأمان.

وأوضحت النائبة إنجي نصيف، أن التطور التكنولوجي المتسارع، رغم الفرص التعليمية والمعرفية الكبيرة التي يوفرها، يصاحبه العديد من المخاطر، منها التعرض لمحتوى غير ملائم، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال، والإدمان الرقمي، إلى جانب التأثيرات السلبية على الصحة النفسية والسلوكية للأطفال.

وأشارت «نصيف»، إلى أن حماية الطفل من الاستخدام السيئ لمواقع التواصل وتطبيقات الهواتف الذكية لم تعد قضية ثانوية، بل أصبحت ضرورة وطنية تستلزم وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح، مستشهدة بتجارب دولية نجحت في تحديد سن الاستخدام، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، وتنظيم المحتوى الرقمي الموجه للأطفال.