وائل القباني: لم يعجبني إفراط لاعبي الزمالك في الاحتفال بالفوز على المصري

أشاد وائل القباني نجم الكرة المصرية السابق، بالروح الذي ظهر عليها لاعبي الزمالك بالأمس أمام المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية.

وقال القباني في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: معتمد جمال يلعب على قد الظروف التي يمر بها نادي الزمالك وهذا شئ يحسب له وهناك لاعبين مازالوا يحتاجون الى الخبرات.

واضاف: بعض الناشئين خامة مبشرة مثل محمد ابراهيم ولاعبي الزمالك لعبوا بروح أمام المصري وهذه نقطة مهمة للغاية وأكثر ما نال إعجابي هو روح لاعبي نادي الزمالك أمام المصري.



وتابع: لاعبو المصري تفاجئوا بالروح التي ظهر عليها لاعبي الزمالك ومعتمد جمال مدرب زكي، ولم تعجبني الفرحة المبالغ فيها بعد الفوز على المصري البورسعيدي لان هذا الطبيعي للاعبي الزمالك.