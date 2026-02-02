قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأييد حكم الإعدام لـ المتهمة بإنهاء حياة صغار قرية دلجا وزوجها في المنيا
بعد المؤبد ضد قاتله .. أسرة شاب تطلق الزغاريد أمام محكمة شبين الكوم | صور
تعاون مصري - سعودي مرتقب لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الإعلامي
جيروزاليم بوست: القاهرة فرضت شروطها على إسرائيل في ملف فتح معبر رفح
استقالة جراسيا من تدريب واتفورد بعد عودته لسبب صادم
قرعة كأس أمم آسيا 2027 في الدرعية بالسعودية
في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

وائل القباني: لم يعجبني إفراط لاعبي الزمالك في الاحتفال بالفوز على المصري

حسن العمدة

أشاد وائل القباني نجم الكرة المصرية السابق، بالروح الذي ظهر عليها لاعبي الزمالك بالأمس أمام المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية.

وقال القباني في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: معتمد جمال يلعب على قد الظروف التي يمر بها نادي الزمالك وهذا شئ يحسب له وهناك لاعبين مازالوا يحتاجون الى الخبرات.

واضاف: بعض الناشئين خامة مبشرة مثل محمد ابراهيم ولاعبي الزمالك لعبوا بروح أمام المصري وهذه نقطة مهمة للغاية وأكثر ما نال إعجابي هو روح لاعبي نادي الزمالك أمام المصري.


وتابع: لاعبو المصري تفاجئوا بالروح التي ظهر عليها لاعبي الزمالك ومعتمد جمال مدرب زكي، ولم تعجبني الفرحة المبالغ فيها بعد الفوز على المصري البورسعيدي لان هذا الطبيعي للاعبي الزمالك.

