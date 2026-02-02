المركب هتغرق .. وائل القباني يحذر مسؤولي الزمالك من بيع عناصر الفريق الأساسية

حذر وائل القباني نجم الكرة المصرية، مسؤولي نادي الزمالك من فكرة الموافقة على بيع بعض العناصر الأساسية في الزمالك بعد رحيل ناصر ماهر.

وقال القباني في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: هل الموافقة على بيع ناصر ماهر واحتمالية رحيل دونجا سيساهم في حل أزمات نادي الزمالك، أنا لا اعتقد ذلك



واضاف: أحذر من الدفع بعدد كبير من الناشئين مرة واحدة قد يتسبب في حدوث كارثة فلا بد من الدفع بعنصرين من الشباب وسط مجموعة من اصحاب الخبرات.

وتابع: جمهور الزمالك يستحق الثناء والإشادة والحقيقة أن السر في ظهور فريق الزمالك بمثل هذه الروح هو تواجد ودعم جمهور الزمالك.