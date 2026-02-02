استدامة جديدة للتحول الرقمي في منظومة المدفوعات الإقليمية بمصر.. تفاصيل

تشهد منظومة المدفوعات في المنطقة مرحلة جديدة من التطور المؤسسي مع إعلان كيان إقليمي متخصص عن تحديث هويته المؤسسية، في خطوة تعكس انتقاله إلى نموذج أكثر شمولًا واستدامة في تقديم حلول الدفع. ويأتي هذا التحول في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي، والحاجة المتزايدة إلى بنى تحتية مرنة قادرة على التكيّف مع متطلبات الأسواق المختلفة.

ويجسّد هذا التطور مسارًا تراكميًا بدأ بخدمات محدودة، ثم توسّع تدريجيًا ليشمل مجموعة متكاملة من حلول الدفع وإدارة العمليات المالية، إلى جانب توظيف البيانات والتحليلات لدعم كفاءة التشغيل واتخاذ القرار. ويهدف هذا النهج إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية وغير المصرفية من تطوير خدماتها دون أعباء تقنية معقدة، مع ضمان قابلية التوسع والاستمرارية.

وتؤكد الإدارة أن التحديث يقتصر على الإطار المؤسسي والهوية، دون أن ينعكس على الهيكل التشغيلي أو فرق العمل، بما يضمن استقرار الأعمال واستمرار تقديم الخدمات بنفس الكفاءة. كما يعكس هذا التوجه التزامًا طويل الأمد بقيم الحوكمة والتعاون، والاستجابة الفعّالة لاحتياجات الشركاء في بيئة مالية دائمة التغير.

وفي هذا السياق،تم اليوم الإعلان خلال مؤتمر صحفى عن موديوباي التى تستمر نشاطها من القاهرة، مع حضور تشغيلي في عدد من دول المنطقة، ضمن رؤية تستهدف دعم استدامة منظومة المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا.