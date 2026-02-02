قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمين الإفتاء يوضح متى تنتهي ليلة النصف من شعبان وكيفية إحيائها بالعبادات
حجازي يقود تشكيل نيوم ضد الأخدود في دوري روشن السعودي
اندلاع حريق في سيارة ملاكي داخل محطة وقود بأسيوط
تحرك عاجل من التعليم لتطوير مناهج البكالوريا وتدريب معلمي المدارس المطبقة للنظام
سقوط طائرة مسيرة مجهولة على قاعدة عسكرية بولندية
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان
خضوع نجم آرسنال لعملية جراحية وغيابه لفترة طويلة
تصعيد فوق البلطيق.. الناتو يلاحق الطائرات الروسية بليتوانيا 7 مرات في يناير
تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور
عمرو الورداني: 4 أمور تنال بها ثواب ليلة النصف من شعبان.. احرص عليها | صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
أخبار البلد

استدامة جديدة للتحول الرقمي في منظومة المدفوعات الإقليمية بمصر.. تفاصيل

تشهد منظومة المدفوعات في المنطقة مرحلة جديدة من التطور المؤسسي مع إعلان كيان إقليمي متخصص عن تحديث هويته المؤسسية، في خطوة تعكس انتقاله إلى نموذج أكثر شمولًا واستدامة في تقديم حلول الدفع. ويأتي هذا التحول في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي، والحاجة المتزايدة إلى بنى تحتية مرنة قادرة على التكيّف مع متطلبات الأسواق المختلفة.

ويجسّد هذا التطور مسارًا تراكميًا بدأ بخدمات محدودة، ثم توسّع تدريجيًا ليشمل مجموعة متكاملة من حلول الدفع وإدارة العمليات المالية، إلى جانب توظيف البيانات والتحليلات لدعم كفاءة التشغيل واتخاذ القرار. ويهدف هذا النهج إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية وغير المصرفية من تطوير خدماتها دون أعباء تقنية معقدة، مع ضمان قابلية التوسع والاستمرارية.

وتؤكد الإدارة أن التحديث يقتصر على الإطار المؤسسي والهوية، دون أن ينعكس على الهيكل التشغيلي أو فرق العمل، بما يضمن استقرار الأعمال واستمرار تقديم الخدمات بنفس الكفاءة. كما يعكس هذا التوجه التزامًا طويل الأمد بقيم الحوكمة والتعاون، والاستجابة الفعّالة لاحتياجات الشركاء في بيئة مالية دائمة التغير.

وفي هذا السياق،تم اليوم الإعلان خلال مؤتمر صحفى  عن  موديوباي التى تستمر  نشاطها من القاهرة، مع حضور تشغيلي في عدد من دول المنطقة، ضمن رؤية تستهدف دعم استدامة منظومة المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

حمزة عبد الكريم

«صفقة حمزة».. شوبير يكشف عن انتعاش خزينة الأهلي بأموال برشلونة

الشتاء عدوها الخفي.. 5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت في البرد

تقرير أمريكي يكشف عن أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر لعام 2025

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود .. على طريقة الشيفات المحترفين

قبل رمضان مباشرة.. أفضل طرق تخزين وتفريز ورق العنب ليظل طازجًا

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

