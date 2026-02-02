يوفنتوس الإيطالي يضم السويدي إيميل هولم

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم عن تعاقده مع لاعب الوسط السويدي إيميل هولم قادما على سبيل الإعارة من بولونيا.

وأوضح النادي الإيطالي في بيان أن اللاعب سيستمر في صفوف الفريق حتى نهاية يونيو المقبل.

وأضاف يوفنتوس أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما ولد في مدينة جوتنبرج السويدية ولعب لفرق الشباب بنادي جوتنبرج قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في عام 2019 وشارك للمرة الأولى في الدوري السويدي في عمر 19 عاما ولعب 42 مباراة لفريقه.

وانتقل هولم إلى سوندرجيسكي الدنماركي في يناير 2021، ثم وصل إلى إيطاليا في صيف عام 2022 لينضم لصفوف سبيزيا حيث قضى موسما واحدا مع الفريق في الدوري الممتاز ثم انتقل إلى أتالانتا في موسم 2023/2024 وشارك في 32 مباراة وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي في الموسم نفسه.