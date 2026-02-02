قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني يوضح حقيقية فرض غرامات على الأطفال مستخدمي الموبايلات

أكد ناجي الشهابي عضو مجلس الشيوخ، أنه لا يمكن فرض غرامات على الأطفال التي تستخدم منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الأطفال ليس لهم أوضاع قانونية حتى نفرض عليهم عقوبات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الأطفال فاقدي الأهلية، ولذلك لا يمكن فرض عقوبات عليهم، لكن إذا كانت هناك عقوبات سيدفعها الأهالي عن الأطفال.

ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك أساليب غير وضع عقوبات على الأطفال، لحل مشكلة استخدام الأطفال لـ الموبايلات، مؤكدا أن تنظيم استخدام الأطفال للهواتف خطوة مهمة لحماية الأسرة.

وأشار إلى أن منع دخول الأطفال على المنصات يكون بالتعاون مع الشركات نفسها، وعلينا أن نفعل مثل استراليا وبريطانيا، في هذا الموضوع وأن تكون الغرامات على المنصات نفسها.

وكشف أن بعض أعضاء مجلس النواب، اقترح بفرض غرامات على الأطفال، وأن هذا الموضوع لا يمكن أن يطبق لأن الطفل لا يمكن توقيع عقوبة عليه.

الموبايلات مجلس الشيوخ منصات التواصل الاجتماعي

