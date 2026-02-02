وكيل تشريعية النواب: المواطن يأمل تطبيق القانون على الجميع

أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الناس تأمل من المجلس الحالي أن يطبق القانون على الجميع، مضيفا أن الموافقة على مشروعات القوانين تمر بالعديد من المراحل حتى تصل لمرحلة التطبيق.



وأضاف المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في لقاء لبرنامج «كل الأبعاد» المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، أن دور اللجنة لا يقتصر على مراجعة النصوص ولكن أن يتوافق القانون مع الدستور.

وتابع وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التكنولوجيا أصبحت أحد العناصر الأساسية لاستقطاب الجماعات الإرهابية للشباب.