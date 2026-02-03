قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

وحيد الطويلة: مصر تستحق مزيدًا من التوثيق.. والقراءة سرّ تطور الكاتب الحقيقي

الكاتب والروائي وحيد الطويلة
الكاتب والروائي وحيد الطويلة
عبد الخالق صلاح

أكد الكاتب والروائي وحيد الطويلة، أنه لا يزال حريصًا على قراءة مختلف أشكال الرواية، معتبرًا أن القراءة المستمرة هي المصدر الأول للتعلم والتطور الإبداعي، مشددًا على أن مصر تستحق المزيد من الكتابة والتوثيق لما مرت به من تحولات وتجارب تاريخية وإنسانية ثرية.

وأوضح وحيد الطويلة، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن روايته "حذاء فيلليني" حققت مبيعات كبيرة، مرجعًا ذلك إلى توقيت صدورها المتزامن مع خروج السوريين إلى تركيا، ما جعلها تلامس واقعًا إنسانيًا حيًا وقريبًا من وجدان القارئ. 

وكشف وحيد الطويلة، عن طقوسه الخاصة في الكتابة، مؤكدًا أنه لا يتألق إلا في الأماكن العامة، قائلًا: "أكتب في القهوة وسط الناس والكلام والحركة".

وتحدث وحيد الطويلة، عن اهتماماته الفنية والروحية، مشيرًا إلى حبه للموسيقى وقراءته للقرآن الكريم، كاشفًا عن عشقه للمغامرة، لافتًا إلى تجربة طريفة حين غنّى في أحد الأماكن بدل مطرب لبناني على أنه مطرب لبناني بالفعل، مضيفًا أنه يمتلك معرفة واسعة بالغناء اللبناني القديم وجيل الثمانينيات، معتبرًا أنه في ذلك الوقت كان من الممكن أن يُحدث تحولًا كبيرًا في شكل الغناء العربي ومساره الفني.

وحيد الطويلة

