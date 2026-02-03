قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مميزات قانون العمل الجديد وضوابط الخصم من الأجر

العمل
العمل
البهى عمرو

كشف عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قانون العمل الجديد أكد على العديد من المزايا لصالح العمال في مصر.


وقال الجمل: خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون الجديد تحدث عن ضوابط الخصم من الراتب في قانون العمل الجديد.

وأكد أن القانون ضيق حالات الفصل التعسفي وعدم جواز الفصل وتوسيع الحماية الاجتماعية وحقوق المرأة والطفل وتنظيم عقود العمل وتحسين نظام الإجازات ومزايا أخرى تتعلق بتفعيل الحوار الاجتماعي وتسوية النزاعات بشكل أسرع.

ولفت إلى أن القانون الجديد به توازن بشكل كبير حيث تحدث عن السلامة والصحة النفسية وإلزامية عقد العمل المكتوب وإدماج العمالة غير المنتظمة وتنظيم حقوقها والتدرج في الجزاءات التأديبية وتحديد حد أقصى للخصم من الأجر وعدم المساس بالأجر الأساسي.
 

قانون العمل الجديد قانون العمل صدى البلد قناة صدى البلد عمال مصر

