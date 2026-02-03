اتفاقية جديدة لتعزيز الربط الجوي وتوسيع خيارات السفر عالميا

يشهد قطاع الطيران العالمي توقيع اتفاقية شراكة جديدة بالرمز المشترك تهدف إلى تعزيز الربط الجوي وتوسيع خيارات السفر بين دولتين، بما يسهم في تحسين سهولة التنقل الجوي ودعم حركة السفر الدولية.

وتركز الاتفاقية التى ابرمتها الخطوط الجوية التركيةالعالمية على إتاحة ربط أفضل بين المدن الرئيسية والمراكز الجوية المحورية، الأمر الذي يوفر للمسافرين خيارات أوسع وأكثر مرونة سواء لأغراض السياحة أو الأعمال.

وتسهم هذه الخطوة في تعزيز تكامل شبكات الطيران الإقليمية مع الشبكات العالمية، بما يتيح انتقالًا أكثر سلاسة بين الرحلات ووجهات متعددة عبر مركز طيران دولي مهم. كما تعكس الاتفاقية توجهًا متزايدًا نحو التعاون بين الناقلات الجوية لدعم الطلب المتنامي على السفر وتحسين تجربة المسافرين.

وأكد مسؤولون أن هذه الشراكة من شأنها دعم قطاعي السياحة والتجارة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدول المعنية. ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة حركة المسافرين ودعم النمو المستدام للنقل الجوي، في إطار الجهود المستمرة لتطوير صناعة الطيران وتعزيز الربط الدولي.