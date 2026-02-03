قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مدير تضامن البحر الأحمر يتفقد منظومة العمل الاجتماعي برأس غارب ويدعم مشروعات التمكين الاقتصادي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

 قام محمد حسين بغدادي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، بزيارة ميدانية إلى إدارة التضامن الاجتماعي بمدينة رأس غارب، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.

واستهل  جولته بعقد اجتماع موسع مع العاملين بإدارة التضامن الاجتماعي برأس غارب والوحدات التابعة لها، حيث ناقش آليات تطوير الأداء المؤسسي، واستمع إلى مقترحات العاملين وملاحظاتهم، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق الواحد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية. كما شملت الزيارة مكتب التأهيل برأس غارب لمتابعة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمنت الجولة زيارة جمعية تنمية المجتمع بغارب، حيث اطّلع مدير المديرية على أنشطة الجمعية وبرامجها التنموية، وتم افتتاح معرض الأسر المنتجة، في إطار دعم جهود التمكين الاقتصادي للأسر، إلى جانب تكريم المتدربات في مجال الخياطة والتفصيل تقديرًا لجهودهن وتشجيعًا لهن على الاستمرار والإنتاج. كما تابع سيادته أنشطة الأسرة والطفولة بدار حضانات الجمعية.

وفي سياق متصل، قام  محمد حسين بغدادي بزيارة عدد من دور الحضانة، شملت دار حضانة أجيال الخاصة، ودار حضانة الرضا التابعة لجمعية عباد الرحمن، بالإضافة إلى الوحدة الجنوبية برأس غارب، حيث اطمأن على انتظام العمل ومستوى الرعاية المقدمة للأطفال، مؤكدًا على الالتزام بمعايير الجودة والسلامة داخل دور الحضانة.

