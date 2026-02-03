لواء إسرائيلي سابق: اغتيال خامنئي شبه مستحيل

قال اللواء احتياط أمير إيشيل، القائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي والمدير العام السابق لوزارة الجيش، إن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يعد مهمة بالغة الصعوبة، في ظل التحصينات الأمنية المشددة التي تحيط به.

ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم”، مساء الثلاثاء، تصريحات إيشيل التي تطرق فيها إلى احتمالات شن هجوم أمريكي على إيران، مشيراً إلى أن خامنئي “مختبئ في أعماق الأرض”، ما يجعل الوصول إليه عسكرياً أمراً معقداً للغاية.

وأوضح إيشيل أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الإيرانية، لكنه أعرب عن قلقه من تصاعد الحديث حول مسارات تفاوضية قبل أي تحرك عسكري فعلي.

وقال:

“لست ضد المفاوضات، فإيران تعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، لكن أي قوة تسعى لتحقيق إنجاز حقيقي يجب أن تبدأ بالعمل العسكري أولاً، ثم تنتقل إلى طاولة التفاوض”.

وحذر القائد الإسرائيلي السابق من ضغوط داخلية كبيرة تُمارَس على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدخول في مفاوضات بدلاً من خوض مواجهة عسكرية، معتبراً أن ذلك قد يقود إلى اتفاق ضعيف يُبقي على بقايا من البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف: “بسبب الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة، قد نصل إلى اتفاق سيئ. هناك ضغط كبير على ترامب لعدم الانخراط في حروب جديدة، وهذا سيناريو وارد جداً”.