350 ألف شنطة غذائية.. مؤسسة أبو العينين تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان
الادعاء العام الإسرائيلي يوجه اتهامات لـ 12 مشتبها إسرائيليا بارتكاب جرائم في غزة
احذر.. تهريب المواد البترولية يعرضك للسجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه
الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين
ترحيب برلماني بقرار حجب لعبة روبلوكس.. ونواب: ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي المجتمعي
كوماندوز وتعطيل كاميرات ورصاص.. كيف قُــ تل سيف الإسلام القذافي؟
بدء المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي ونظيره التركى في قصر الاتحادية
تكريم الفنان يحيى الفخرانى بجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026
الخارجية الروسية تكشف حقيقة تصدير اليورانيوم المخصب من طهران إلى موسكو
رئيس إتصالات النواب لـ صدى البلد: تشريع جديد قريبا لوضع عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية
برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية
الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي في قصر الاتحادية لإجراء مباحثات قمة
ديني

الأزهر: استحباب الصوم فى شعبان للتهيئة فى رمضان

الصيام
الصيام
إيمان طلعت

قال مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من حِكَم استحباب الصَّوم في شعبان، أنَّه إعداد وتدريب على صوم رمضان، فمن أراد الفوز أحسن الاستعداد قبل بدء السِّباق.

واستشهد مركز الازهر بالحديث النبوي الشريف، انه قد سُئلَت السَّيّدة عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنْ صِيَامِ سَيِّدِنا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ، أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا». [أخرجه مُسلم]

حكم صيام شهر شعبان كاملا

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان.

وأضافت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، وأن الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر».

هل يجوز صيام شعبان كاملا

وأكملت: أن السيدة عائشة رضي الله عنها، ورد عنها أنها كانت تقضي ما عليها من أيام رمضان، بصيامها في شهر شعبان الذي يليه، وصوم النصف الثاني من شعبان فيه خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال، فمن من يقول الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف.

وألمحت إلى أن ابن عبد البر قال لا بأس بصيام الشك تطوعا وهو الذي عليه أئمة الفتوى كما قاله مالك، ومنهم من قال عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية.

وواصلت: أن القول الرابع: إنه يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء، والراجح المفتى به: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فلا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما سبق بيانه فلا يجوز له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.

واستندت على ذلك بما أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» وعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا» أخرجه مسلم.

واستدلت بحديث الترمذى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا» بقول ابن حجر فى فتح البارى: وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: يَجُوزُ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَضَعَّفُوا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِيهِ, وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ إِنَّهُ مُنْكَرٌ.

ونقلت قول ابن قدامة فى المغني: «لَيْسَ هُوَ بِمَحْفُوظٍ – أى الحديث - وَسَأَلْنَا عَنْهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، فَلَمْ يُصَحِّحْهُ، وَلَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ، وَكَانَ يَتَوَقَّاهُ. قَالَ أَحْمَدُ: وَالْعَلاءُ ثِقَةٌ لا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إلا هَذَا».

وأفادت بأنه يمكن الجمع بينه وبين غيره من الأدلة بما قاله القرطبي رحمه الله تعالى: لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع.

شهر شعبان

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

مجلس شئون التعليم بجامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات لبدء الفصل الدراسي الثاني

مجلس شئون التعليم بجامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات لبدء الفصل الدراسي الثاني

الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين

د. نهلة الصعيدي: المرأة حاضنة الوعي وصانعة الأخوة الإنسانية من الأسرة إلى المجتمع

الدكتور محمود صديق: وثيقة الأخوة الإنسانية امتداد لنهج شيخ الأزهر في ترسيخ الوحدة ونبذ الفرقة

نائب رئيس جامعة الأزهر: تطبيق وثيقة الأخوة الإنسانية يواجه تحديات متعددة

ماكلارين تستحضر مجد الفورمولا 1 في 10 سيارات مكشوفة برتقالية اللون

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرارًا لم تخبرك بها العيون من قبل

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!
مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!
مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!

أسباب صادمة لقصر النظر بعد عملية الليزك

أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك

طريقة عمل البط بالبرتقال ..وصفة سحرية

بط بالبرتقال
بط بالبرتقال
بط بالبرتقال

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

