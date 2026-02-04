قافلة طبية مجانية لأهالي الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، وصول قافلة طبية مجانية إلى مستشفى الداخلة العام، وذلك فى إطار دعم المنظومة الصحية وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان.



توقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية

وقال الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة فى الوادى الجديد انه من المقرر أن تبدأ أعمال القافلة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 10 فبراير الجاري وتستمر لمدة 4 أيام، وتشمل توقيع الكشف الطبى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية مجانًا للمواطنين، وتضم القافلة عددًا من التخصصات الطبية المتنوعة، أبرزها الجراحة العامة، جراحات الأطفال، جراحات العظام، جراحات التجميل، السكر والغدد الصماء، الباطنة، الأطفال، الجلدية، الرمد، جراحات المياه البيضاء، الأسنان، والتخدير.

وأكد أن جميع الخدمات الطبية، بما فى ذلك الفحوصات والعمليات الجراحية وتوزيع الأدوية، تُقدم بالمجان، مشيرا إلى أن الحجز والكشف يتم بأسبقية الحضور وان تنظيم هذه القافلة يأتى فى إطار جهود محافظة الوادى الجديد بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لدعم القطاع الصحى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة فى المناطق البعيدة والأكثر احتياجًا.