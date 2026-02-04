ملاعب مدينتي تحت الأضواء.. إثارة كبيرة في رابع بطولات مينا تور ضمن سلسلة جولف مصر

أشعل الويلزي أوين إدواردز المنافسة، في منافسات رابع بطولات مينا تور ضمن سلسلة مصر للجولف في مدينتي، بعدما قدّم جولة استثنائية سجل خلالها سبع ضربات تحت المعدل (63)، ليتقاسم صدارة الترتيب العام مع الإسباني خوان سلاما عند 12 ضربة تحت المعدل، وذلك قبل انطلاق الجولة الختامية المنتظرة غدا.

وتُقام البطولة على ملاعب مدينتي للجولف، أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى وأفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا، لما تتميز به من تصميم عالمي ومعايير فنية عالية لتستضيف كبرى البطولات الإقليمية والدولية.

وتُعد البطولة رابع بطولات جولة مينا تور ضمن سلسلة جولف مصر 2026، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار أمريكي، حيث تختتم المنافسات رسميًا غدًا الخميس مع الجولة النهائية، وسط ترقب كبير لمعركة حسم اللقب في واحدة من أقوى بطولات الجولة.