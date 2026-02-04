قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ملاعب مدينتي تحت الأضواء.. إثارة كبيرة في رابع بطولات مينا تور ضمن سلسلة جولف مصر

مسابقة
مسابقة
أحمد عبد القوى

أشعل الويلزي أوين إدواردز المنافسة، في منافسات رابع بطولات مينا تور ضمن سلسلة مصر للجولف في مدينتي، بعدما قدّم جولة استثنائية سجل خلالها سبع ضربات تحت المعدل (63)، ليتقاسم صدارة الترتيب العام مع الإسباني خوان سلاما عند 12 ضربة تحت المعدل، وذلك قبل انطلاق الجولة الختامية المنتظرة غدا.

وتُقام البطولة على ملاعب مدينتي للجولف، أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى وأفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا، لما تتميز به من تصميم عالمي ومعايير فنية عالية لتستضيف كبرى البطولات الإقليمية والدولية.

وتُعد البطولة رابع بطولات جولة مينا تور ضمن سلسلة جولف مصر 2026، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار أمريكي، حيث تختتم المنافسات رسميًا غدًا الخميس مع الجولة النهائية، وسط ترقب كبير لمعركة حسم اللقب في واحدة من أقوى بطولات الجولة.

جولف عمر هشام جولف مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

