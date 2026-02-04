قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تشغيل رحلاتها من مطار العاصمة.. إيركايرو تضم طائرة جديدة
خبير نووي يُحذّر من سباق تسلح عالمي مع اقتراب انتهاء معاهدة «نيو ستارت» |فيديو
هدية أردوغان لـ السيسي.. أول سيارة كهربائية تركية الصنع| شاهد
انخفاض في متوسط سعر الدولار اليوم
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الرابع أمام كهرباء الإسماعيلية
بعد طلب النقابة حذف دورها.. بلال صبري: أم جاسر محبوبة ومش هشيل مشاهدها |خاص
خالد البلشي: الصحافة القوية في مصلحة الدولة والمواطن
عندي اتنين.. منتج عمل مسلسل روح off يعلق بعد قرار نقابة الممثلين بإيقاف مسلسله
برلماني: سيناء لها طبيعة خاصة ونطالب باستراتيجية لتوسيع كردونات القرى وتحديث المرافق
حالات قطع معاش المستحقين وضوابط إعادة توزيعه.. وفقا للقانون
استغلوا الفرصة| رد فعل مثير من خالد الغندور بعد خسارة بيراميدر
المستثمرون الأتراك يشيدون بمصانع سيراميكا كيلوباترا: لها ريادة عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شباب المقاولون 2005 يحقق انتصاره الثالث على التوالي بفوز ساحق على المصري بسداسية

شباب المقاولون 2005
شباب المقاولون 2005
حسام الحارتي

حقق فريق شباب المقاولون العرب مواليد 2005 انتصاره الثالث في الدوري، بعد أن نجح في التغلب على فريق المصري بستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب المقاولون.

بدأت المباراة بتأخر شباب المقاولون بهدف مبكر، إلا أن الفريق أظهر مقاومة قوية وعزيمة لتحقيق الفوز. وتمكن اللاعب مصطفى وائل (بيكيه) من تسجيل الهدف الأول، ليتبعه كل من محمد وليد ومحمد عبد الله بتسجيل الهدف الثاني والثالث. وبرز يوسف فايز بإضافة هاتريك مذهل، مما ساهم في تعزيز تفوق الفريق.

شهدت المباراة طرد لاعب من فريق المقاولون وآخر من المصري، بالإضافة إلى إصابة محمد وليد، مما أضطر الفريق لمواصلة اللعب بتسعة لاعبين. ومع ذلك، استمر اللاعبون في تقديم أداء قوي ومتميز.

أعرب الجهاز الفني عن سعادته بالنتيجة، مؤكدين أهمية الاستمرار في تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة.

من جانبه، هنأ المهندس محسن صلاح، رئيس النادي، اللاعبين والجهاز الفني على الأداء الرائع، فيما أعرب المهندس محمد عادل فتحي، نائب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة عن سعادته بفوز الفريق وتمنياته لهم بمواصلة الأداء الجيد.

ويترأس الجهاز الفني للفريق الكابتن يسري عبد الغني، رئيس القطاع ويشرف فنيا الكابتن محمد عبد العزيز زيزو، على فرق الشباب والناشئين ، كما يشرف الدكتور إبراهيم البطل على مدربي حراس المرمى، والكابتن عبد الفتاح صالح المدير الإداري و يتولى الكابتن محمد سعد مهمة المدير الفني، ويعاونه الكابتن سعد عبد الباقي كمدرب ،والكابتن تونسي ابو الليل مدرباً لحراس المرمي ويعمل الكابتن أحمد طنطاوي كمخطط للأحمال، والكابتن هاني عدلي كإداري، والكابتن أسامة الأطرش كأخصائي للإصابات.


 

فريق شباب المقاولون شباب المقاولون العرب الدوري فريق المصري ملعب المقاولون مصطفى وائل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

ترشيحاتنا

النادي الأهلي

الزمالك «الناجي الوحيد» من فرسان القمة في الجولة الــ17 للدوري

عدي الدباغ

عدي الدباغ يحرز الهدف الخامس للزمالك في مرمى كهرباء الإسماعيلية

أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر ينتقل إلى نادي الكرمة العراقي

بالصور

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

علاج الام اللثة
علاج الام اللثة
علاج الام اللثة

أقل من مليون و500 ألف.. أفضل 5 سيارة SUV "زيرو"

أفضل 5 سيارة SUV
أفضل 5 سيارة SUV
أفضل 5 سيارة SUV

فيديو

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد