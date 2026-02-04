شباب المقاولون 2005 يحقق انتصاره الثالث على التوالي بفوز ساحق على المصري بسداسية

حقق فريق شباب المقاولون العرب مواليد 2005 انتصاره الثالث في الدوري، بعد أن نجح في التغلب على فريق المصري بستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب المقاولون.

بدأت المباراة بتأخر شباب المقاولون بهدف مبكر، إلا أن الفريق أظهر مقاومة قوية وعزيمة لتحقيق الفوز. وتمكن اللاعب مصطفى وائل (بيكيه) من تسجيل الهدف الأول، ليتبعه كل من محمد وليد ومحمد عبد الله بتسجيل الهدف الثاني والثالث. وبرز يوسف فايز بإضافة هاتريك مذهل، مما ساهم في تعزيز تفوق الفريق.

شهدت المباراة طرد لاعب من فريق المقاولون وآخر من المصري، بالإضافة إلى إصابة محمد وليد، مما أضطر الفريق لمواصلة اللعب بتسعة لاعبين. ومع ذلك، استمر اللاعبون في تقديم أداء قوي ومتميز.

أعرب الجهاز الفني عن سعادته بالنتيجة، مؤكدين أهمية الاستمرار في تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة.

من جانبه، هنأ المهندس محسن صلاح، رئيس النادي، اللاعبين والجهاز الفني على الأداء الرائع، فيما أعرب المهندس محمد عادل فتحي، نائب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة عن سعادته بفوز الفريق وتمنياته لهم بمواصلة الأداء الجيد.

ويترأس الجهاز الفني للفريق الكابتن يسري عبد الغني، رئيس القطاع ويشرف فنيا الكابتن محمد عبد العزيز زيزو، على فرق الشباب والناشئين ، كما يشرف الدكتور إبراهيم البطل على مدربي حراس المرمى، والكابتن عبد الفتاح صالح المدير الإداري و يتولى الكابتن محمد سعد مهمة المدير الفني، ويعاونه الكابتن سعد عبد الباقي كمدرب ،والكابتن تونسي ابو الليل مدرباً لحراس المرمي ويعمل الكابتن أحمد طنطاوي كمخطط للأحمال، والكابتن هاني عدلي كإداري، والكابتن أسامة الأطرش كأخصائي للإصابات.



