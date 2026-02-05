قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تصفد الشياطين والجن في شهر رمضان؟.. الإفتاء توضح 4 أمور لا يعرفها كثيرون
إدارة ترامب تحقق مع «نايكي» بتهمة التمييز ضد الموظفين البيض
استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي
الماكينات المرورية الذكية.. استخرج رخصة القيادة في دقائق من هذه المولات
نفعل المستحيل.. معتمد جمال يعلق على خماسية الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية
مصر تقود الطريق للمرحلة الثانية من هدنة غزة.. تحركات حاسمة ودعم دولي متصاعد
ثنائية مرموش أمام نيوكاسل تقود مانشستر سيتي إلى نهائي كأس كاراباو
ضربته بالمقص وطلع يجري منها.. شاهد عيان يروي تفاصيل الدقائق الأخيرة بين محمد وزوجته|فيديو
دونجا: البطولة في الزمالك بـ10 بطولات في الأهلي لأن الأبيض يمر بظروف صعبة
واشنطن تبقي باب الحوار مع طهران مفتوحا بوساطة إقليمية.. محادثات مسقط تعود إلى المسار
الوزراء: إشراك القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي لتلبية الطلب المتزايد
اقتصاد

الأعلى منذ 22 شهرا.. نمو مبيعات القطاع الخاص في دبي خلال يناير الماضي

إمارة دبي - صورة أرشيفية
إمارة دبي - صورة أرشيفية
علياء فوزى

شهدت الشركات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي تحسنا ملحوظا في ظروف التشغيل مع بداية عام 2026. حيث تحسن إنفاق العملاء وارتفع مستوى الثقة. 

ومن الجدير بالذكر أن معدل نمو المبيعات الإجمالي تسارع إلى أسرع مستوى له منذ شهر مارس 2024. وقد أدى هذا الانتعاش إلى زيادة أسرع في التوظيف ومراكمة المخزون من جديد. 

وعلى الرغم من انخفاض نمو النشاط الإجمالي مقارنة بشهر ديسمبر، الإ أنه ظل مرتفًًعا بشكل عام. 

توقعات متفائلة

وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global) لدبي ،تحسن تقييمات الشركات لنشاطها المستقبلي بشكل ملحوظ لتصل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، حيث توقعت الشركات زيادات إضافية في طلب العملاء. ومع ذلك، فقد صاحب التحسن القوي في ظروف الأعمال ارتفاع أسرع في أسعار مستلزمات الإنتاج.

وكان معدل التضخم كان الأعلى في عام ونصف في دبي. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المبيعات بشكل طفيف وبأقل قدر ممكن خلال أربعة أشهر.

نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات 

وشهد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة نموا بداية عام 2026 مسجلا بذلك أسرع نمو منذ ما يقرب من عامين. كما ارتفعت توقعات الإنتاج مما دعم زيادة حادة في المشتريات. ومع ذلك، فقد ساهم انخفاض هوامش الربح أيضا في زيادة الطلب.

وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (RPMI )التابع لشركة Global P&S في الإمارات - وهو مؤشر مركب ُُيعدل موسمًًيا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط 54.9 نقطة في شهريناير 2026 من 54.2 نقطة في شهر ديسمبر 2025، وهي القراءة الأعلى في 11 شهرا، مشيرا إلى تحسن ملحوظ في أحوال القطاع. 

القطاع الخاص الشركات دبي نمو المبيعات الإمارات

