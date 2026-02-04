قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وفد رفيع المستوى من السفارة الكندية يزور دمياط

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط
زينب الزغبي

بالإنابة عن  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، استقبلت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، بمقر ديوان عام المحافظة، وفداً رفيع المستوى من سفارة كندا بالقاهرة، ضم كلاً من المستشار ليك كولين ، رئيس قسم الشؤون السياسية والاقتصادية بالسفارة، والأستاذة هاجر منصف، المسؤولة السياسية الأولى، وذلك بحضور الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ والمتحدث الرسمي للمحافظة.

استهلت نائب المحافظ اللقاء بتسليط الضوء على المكانة الاستراتيجية والدولية لدمياط، مشيرة إلى انضمام المحافظة ممثلة عن مصر في "شبكة المدن القوية" العالمية، وفوزها بـ "جائزة اليونسكو لمدن التعلم"، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات المحلية والدولية وتنمية مهارات مواطنيها.

كما استعرضت المقومات الاقتصادية الفريدة لدمياط، لاسيما امتلاكها لثُلثي أسطول الصيد المصري بمدينة عزبة البرج ووجود ميناء دمياط الحيوي، مؤكدة على نجاح المحافظة في ملفات الاستدامة من خلال إعلان رأس البر كأول مدينة خالية من الكربون في الدلتا وحصول المحافظة على شهادة الابتكار الأخضر، فضلاً عن الإنجاز الكبير في مشروع "تكيف المناخ" وحماية الشواطئ.

وفي سياق التعاون المائي، استعرضت المهندسة شيماء الصديق، جهود الدولة في تبطين الترع ومشروعات "حياة كريمة" ونسب معالجة الصرف الصحي القياسية، مطالبة الجانب الكندي بالتعاون في إنشاء محطة لتحلية مياه البحر لدعم احتياجات المحافظة المستقبلية.

كما تطرق الحديث إلى الملفات الاجتماعية، حيث أوضحت أن دمياط هي ثالث محافظة استضافةً للاجئين وتنفذ مشروعات رائدة بالتعاون مع المفوضية الأوروبية لدمجهم، مع التركيز على تمكين المرأة من خلال "المدينة الآمنة" ومنصة "وحدة أيادي مصر".

ورحبت نائب المحافظ بمبادرة صندوق الدعم الكندي لتدريب الفتيات على رياضة "البوكسينج" لتعزيز ثقتهن بأنفسهن، مشيرة إلى فخر دمياط ببطلاتها العالميات مثل "يمنى عياد".

وفي إطار دعم الاقتصاد الوطني، طالبت المهندسة شيماء الصديق، الجانب الكندي بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في "تغليف المنتجات" وفق المعايير العالمية لمساعدة المصنعين المصريين على غزو الأسواق الدولية وزيادة التصدير.

ومن جانبه، أعرب الوفد الكندي عن تقديره البالغ للإمكانات الواعدة بدمياط، مؤكداً أن ملفات تحلية المياه، التمكين الاجتماعي، وتطوير الصناعة ستكون على رأس أولويات التنسيق المستقبلي، واختتمت النائب اللقاء بالتأكيد على انفتاح دمياط على كافة أوجه التعاون الدولي التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة أبناء المحافظة.

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

