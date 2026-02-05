موجز اخبار الوادي الجديد: قافله طبية لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي و المدارس تشارك تصفيات أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

قافلة طبية مجانية لتوقيع الكشف الطبي على أهالي الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، وصول قافلة طبية مجانية إلى مستشفى الداخلة العام، وذلك فى إطار دعم المنظومة الصحية وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان.



توقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية

وقال الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة فى الوادى الجديد انه من المقرر أن تبدأ أعمال القافلة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 10 فبراير الجاري وتستمر لمدة 4 أيام، وتشمل توقيع الكشف الطبى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية مجانًا للمواطنين، وتضم القافلة عددًا من التخصصات الطبية المتنوعة، أبرزها الجراحة العامة، جراحات الأطفال، جراحات العظام، جراحات التجميل، السكر والغدد الصماء، الباطنة، الأطفال، الجلدية، الرمد، جراحات المياه البيضاء، الأسنان، والتخدير.

وأكد أن جميع الخدمات الطبية، بما فى ذلك الفحوصات والعمليات الجراحية وتوزيع الأدوية، تُقدم بالمجان، مشيرا إلى أن الحجز والكشف يتم بأسبقية الحضور وان تنظيم هذه القافلة يأتى فى إطار جهود محافظة الوادى الجديد بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لدعم القطاع الصحى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة فى المناطق البعيدة والأكثر احتياجًا.

مدارس الوادي الجديد تشارك تصفيات أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية



هنأ الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، فريق أوائل الطلبة بمدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة، بالحصول على المركز الأول على مستوى المديرية فى مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية، والمنافسة بتصفيات الجمهورية.

وأضاف الدكتور سامى، أنه ولأول مرة يشارك طلاب الشهادة الثانوية من مدارس اللغات تصفيات الجمهورية بالمسابقة، متمنيا للجميع التمثيل المشرف .

وأشار الدكتور سامى إلى أن المسابقة تعد فرصة ذهبية لصقل مهارات الطلاب وتنمية مداركهم إلى جانب المنافسة الشريفة، وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن.

جاء ذلك بالتنسيق والتعاون مع التعليم العام -التعليم الثانوى -العلاقات العامة - اللغات

وتعد مسابقة «أوائل الطلبة» من أبرز الأنشطة التعليمية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم سنويًا، بهدف اكتشاف الطلاب المتميزين علميًا وثقافيًا، وتنمية روح التنافس الإيجابي بينهم، إلى جانب ترسيخ قيم الانتماء والولاء الوطني.

وتشارك في المسابقة مدارس التعليم الثانوي على مستوى الإدارات التعليمية، وصولًا إلى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، وفق معايير دقيقة تعتمد على التحصيل الدراسي والقدرات الذهنية والعمل الجماعي.

وتأتي مشاركة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة في تصفيات الجمهورية تتويجًا لجهود متواصلة بذلتها المدرسة وهيئة التدريس والطالبات، خاصة مع تحقيق المركز الأول على مستوى مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد.

وتمثل هذه المشاركة إنجازًا لافتًا، لكونها المرة الأولى التي يشارك فيها فريق من مدارس اللغات بالمرحلة الثانوية في التصفيات الجمهورية، ما يعكس التطور الملحوظ في مستوى طلاب مدارس اللغات بالمحافظة، وحرص المديرية على دعم الأنشطة التعليمية التي تسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة علميًا وثقافيًا.

وتؤكد هذه المشاركة حرص مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد على دعم المتميزين، وتشجيع الابتكار والتفوق العلمي، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على المنافسة على المستوى القومي.

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد اليوم الأربعاء

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حالة من الهدوء النسبي والاستقرار في حركة البيع والشراء، مدفوعة بتوافر كميات مناسبة من السلع الغذائية الأساسية داخل الأسواق المحلية، إلى جانب المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية، ما انعكس بشكل مباشر على ثبات الأسعار خلال الفترة الحالية، اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026.

ويأتي هذا الاستقرار في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع المديريات المعنية، لضمان انتظام حركة التداول وضبط الأسواق، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وتولي محافظة الوادي الجديد اهتمامًا كبيرًا بملف توفير السلع الغذائية، من خلال التوسع في ضخ المعروض داخل المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب المتابعة اليومية للأسواق المفتوحة بمختلف المراكز والقرى، والتدخل الفوري حال رصد أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

أسعار السلع الأساسية الجافة جاءت على النحو التالي: دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا

الشاي حجم كبير: 50 جنيهًا

لفة أرز (1 كيلو صافي): 225 جنيهًا

لفة سكر (1 كيلو صافي): 270 جنيهًا

لفة أرز (800 جرام): 185 جنيهًا

شكارة أرز (10 كيلو): 215 جنيهًا

شكارة أرز (25 كيلو): 510 جنيهات

شكارة مكرونة (10 كيلو): 180 جنيهًا

كرتونة مكرونة (20 كيسًا): 120 جنيهًا

كيلو فاصوليا: 55 جنيهًا

كيلو عدس أصفر: 50 جنيهًا

وفيما يخص أسعار الزيوت والسمن: زجاجة زيت (1 لتر): 57 جنيهًا

سمن (1 كجم): 67 جنيهًا

سمن (2 كجم): 130 جنيهًا

أما أسعار منتجات الألبان والبيض فجاءت كالتالي: الجبن الأبيض (1 كجم): 75 – 90 جنيهًا

الجبن الأبيض (500 جرام): 47 جنيهًا

كرتونة البيض: 120 جنيهًا

وسجلت أسعار اللحوم والدواجن: اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا

الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 85 جنيهًا

كما سجلت بعض السلع المعلبة أسعارًا مستقرة، حيث بلغ سعر 4 علب تونة مفتتة باردة 95 جنيهًا، و4 علب تونة مفتتة حارة 85 جنيهًا، و3 علب تونة قطع 100 جنيه، بينما بلغ سعر علبة السردين البارد 43 جنيهًا، ولفة الملح (كيس كبير) 27 جنيهًا.

وخلال جولة ميدانية، أكد عدد من المواطنين أن وفرة السلع أسهمت في الحد من الزيادات السعرية التي كانت تشهدها بعض الأصناف سابقًا، مشيرين إلى الدور الإيجابي للمنافذ الحكومية في توفير بدائل بأسعار مناسبة، كما أوضح عدد من التجار أن ضخ كميات إضافية من السلع ساعد في تحقيق توازن واضح بين العرض والطلب.

وتواصل محافظة الوادي الجديد التوسع في إقامة المعارض الموسمية ودعم المنافذ الثابتة والمتحركة، خاصة بالمناطق البعيدة، مع تعزيز التعاون مع المنتجين المحليين لتقليل حلقات التداول، بما يضمن استقرار الأسواق وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.