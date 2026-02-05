قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع في الحرارة ورياح متربة.. والأرصاد تُحذر: «إياكم وتخفيف الملابس»
البيت الأبيض: ترامب سيصدر بياناً مساء الخميس
ترامب يعرب عن قلقه على حياته بعد محاولتي اغتيال تعرض لهما في 2024
متى يجب التوقف عن الصيام في شعبان؟.. احذر هذه الأيام
مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-2-2026 والقنوات الناقلة
تعديل مواعيد زيارة معبد إدفو في أسوان
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في البنك الأهلي اليوم الخميس
دعاء 17 شعبان 1447.. 15 كلمة مستجابة للرزق وقضاء الحاجة
قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
الكبير هيفضل كبير .. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بالزمالك بعد الخماسية
هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل
حوادث

نظر محاكمة 42 متهما بخلية التجمع.. اليوم

تستكمل  الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، جلسة محاكمة 42 متهما فى القضية رقم 4940 لسنة 2025، جنايات التجمع.

تفاصيل القضية 

وجاء فى أمر الإحالة المتهمين جميعا لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن انضم لجماعة إرهابية.


أما المتهمون الأول والثانى والسابع والعشرون والحادى والعشرون والسابع والعشرون ومن الثانى وحتى الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى محاكمة 42 متهما جنايات التجمع

