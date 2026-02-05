أسما إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة.. شاهد

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة أسما إبراهيم في أحدث جلسة تصوير

خطفت أسما إبراهيم الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جمبسوت طويلا بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، كما تميز بالقماش المخملي وحزام حول الوسط كشف عن رشاقتها.

وأكملت أسما إبراهيم إطلالتها بأكمام مصنوعة من الجلد، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بخصلات شعرها البني الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.