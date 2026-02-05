طريقة عمل كيكة اليوسفي.. بأسهل الخطوات

كيكة اليوسفي من الحلويات اللذيذة و الشهية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل، فهي تتمتع بمذاق مختلف عن الحلويات الأخرى.

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيكة اليوسفي، فيما يلي…..

مقادير كيكة اليوسفي



● 1 ونص كوب دقيق منخول

● كيس بيكنج

● كوب الا ربع زيت

● كوب الا ربع سكر

● علبه زبادى وزن 105 جرام

● 3 بيضات صغيره

● 3 اكياس فانيلا

● 2 قشر يوسفي كبار

طريقة تحضير كيكة اليوسفي



تخلط المكونات السائلة مع قشر اليوسفي في الخلاط

تخلط المكونات الجافة وتضاف تدريجيا الى المكونات السائلة

توضع في صينية الكيك

توضع في فرن ساخن حتى تمام الطهي