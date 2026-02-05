تعرف على كيفية استفادة الحوامل من خدمة المشورة الأسرية

أكدت وزارة الصحة والسكان أن خدمات المشورة الأسرية تمثل عنصرًا محوريًا في دعم صحة المرأة الحامل والطفل، ضمن جهود الدولة لتنفيذ مبادرة «الألف يوم الذهبية» للتنمية الأسرية، التي تركز على بناء أسس صحية سليمة منذ بداية الحمل وحتى السنوات الأولى من عمر الطفل.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، أن المشورة الأسرية تتيح للأمهات الحوامل الحصول على معلومات موثوقة حول التغذية الصحية وأنماط المعيشة السليمة، بما ينعكس إيجابًا على صحة الأم والجنين، ويساعد في الوقاية من العديد من المشكلات الصحية خلال الحمل وما بعد الولادة.

رعاية صحية متكاملة للأم والرضيع

وأشارت وزارة الصحة إلى أن خدمات المشورة الأسرية تسهم في توعية الأمهات بأسس الرضاعة الطبيعية الصحيحة، وفهم احتياجات الطفل في مراحله العمرية المختلفة، إلى جانب إكسابهن مهارات عملية للتعامل مع مشكلات الرضاعة واضطرابات النوم الشائعة خلال الشهور الأولى من حياة الطفل.

التوعية بالمخاطر والتعامل مع الطوارئ

وأضافت الوزارة أن المشورة الأسرية تتضمن تعريف الأمهات بـ علامات الخطر التي قد تظهر أثناء الحمل أو بعد الولادة، مع إرشادهن إلى السبل الصحيحة للتصرف في الحالات الطارئة، بما يضمن سرعة الوصول إلى الرعاية الطبية اللازمة ويقلل من احتمالات حدوث مضاعفات.

دعم نفسي يعزز الاستقرار الأسري

وأكدت وزارة الصحة أن دور المشورة الأسرية لا يقتصر على الجانب الطبي فقط، بل يمتد ليشمل تقديم الدعم النفسي والمعنوي للأمهات خلال فترتي الحمل والولادة، بما يعزز الشعور بالأمان والطمأنينة ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري.

خدمات مستمرة في الوحدات الصحية

واختتمت وزارة الصحة والسكان بالتأكيد على استمرار تقديم خدمات المشورة الأسرية من خلال الوحدات الصحية التابعة لها في جميع محافظات الجمهورية، مشددة على أن مبادرة «الألف يوم الذهبية» تهدف إلى إعداد أجيال أكثر صحة، ودعم التنمية الشاملة للأسرة المصرية.