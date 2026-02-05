ختام فعاليات دورة تدريبية عن قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بالبحر الأحمر

اختُتمت اليوم، الخميس، بديوان عام محافظة البحر الأحمر، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بشرح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بحضور عدد من موظفي الديوان العام والمديريات والإدارات المختلفة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

حاضر في الدورة المستشار منتصر محمد محمد السيد، بهيئة قضايا الدولة – فرع البحر الأحمر، وذلك بحضور المستشارة لمياء نور الدين، المستشار القضائي بالمحافظة.

وتناولت الدورة شرحًا وافيًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وما يتضمنه من حقوق وواجبات الموظف العام، إلى جانب آليات التقييم، وشئون التعيين والترقية، والجزاءات التأديبية.

وهدفت الدورة إلى توعية العاملين بالقواعد المنظمة للعمل الحكومي، وتحقيق الانضباط الوظيفي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مبادئ الشفافية والالتزام داخل منظومة العمل الإداري بالمحافظة.