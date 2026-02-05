قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول سارة خليفة وآخرين لمحكمة القاهرة الجديدة لنظر قضية تصنيع المخدرات
الأهلي يُطالب الجماهير بالسعة الكاملة أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
تفوق الريدز.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي بـ البريميرليج
أفضل لاعبي الأجنحة.. محمد صلاح يفرض نفسه بين عظماء الدوري الإنجليزي
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان 1447 هـ
أرقام لم تحدث منذ سنوات.. الزمالك يعود مجددا تحت قيادة معتمد جمال
السجن المُشدّد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأخطر تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المخدرات بجنوب سيناء
محافظات

مدير التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر يتفقد مشروعات وخدمات المديرية بمدينة رأس غارب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

قام محمد حسين بغدادي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، بجولة ميدانية بمدينة رأس غارب لمتابعة مشروعات وأنشطة المديرية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف المتابعة الميدانية وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية بمختلف مدن المحافظة.

وشملت الجولة زيارة إدارة التضامن الاجتماعي برأس غارب، حيث عقد مدير المديرية اجتماعًا موسعًا مع العاملين بالإدارة والوحدات التابعة لها، تم خلاله مناقشة آليات العمل والاستماع إلى المقترحات الهادفة إلى تحسين مستوى الأداء وتطوير الخدمات، إلى جانب متابعة انتظام العمل بمكتب التأهيل والاطلاع على الخدمات المقدمة لذوي الهمم والمستفيدين.

كما تضمنت الزيارة تفقد جمعية تنمية المجتمع بمدينة رأس غارب، حيث اطلع مدير المديرية على الأنشطة التي تنفذها الجمعية في مجالات التمكين الاقتصادي والرعاية الاجتماعية، وشهد افتتاح معرض الأسر المنتجة الذي يضم منتجات متنوعة للأسر المستفيدة من مشروعات التمكين، إلى جانب تكريم المتدربات في حرفة الخياطة والتفصيل دعمًا لجهود التدريب والتشغيل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي للأسر.

وفي ذات السياق، تابع مدير المديرية أنشطة الأسرة والطفولة بدار حضانات الجمعية، واطمأن على مستوى الرعاية والخدمات المقدمة للأطفال، كما شملت الجولة زيارة دار حضانة أجيال الخاصة، ودار حضانة الرضا التابعة لجمعية عباد الرحمن، للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة للأطفال.

واختتمت الجولة بزيارة الوحدة الجنوبية بمدينة رأس غارب، حيث تم متابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة سرعة إنجاز الطلبات وتيسير الإجراءات على المترددين.

اخبار البحر الاحمر محافظ البحر الأحمر مديرية التضامن الاجتماعي مدير المديرية رأس غارب مدينة رأس غارب

