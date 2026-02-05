مدير التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر يتفقد مشروعات وخدمات المديرية بمدينة رأس غارب

قام محمد حسين بغدادي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، بجولة ميدانية بمدينة رأس غارب لمتابعة مشروعات وأنشطة المديرية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف المتابعة الميدانية وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية بمختلف مدن المحافظة.

وشملت الجولة زيارة إدارة التضامن الاجتماعي برأس غارب، حيث عقد مدير المديرية اجتماعًا موسعًا مع العاملين بالإدارة والوحدات التابعة لها، تم خلاله مناقشة آليات العمل والاستماع إلى المقترحات الهادفة إلى تحسين مستوى الأداء وتطوير الخدمات، إلى جانب متابعة انتظام العمل بمكتب التأهيل والاطلاع على الخدمات المقدمة لذوي الهمم والمستفيدين.

كما تضمنت الزيارة تفقد جمعية تنمية المجتمع بمدينة رأس غارب، حيث اطلع مدير المديرية على الأنشطة التي تنفذها الجمعية في مجالات التمكين الاقتصادي والرعاية الاجتماعية، وشهد افتتاح معرض الأسر المنتجة الذي يضم منتجات متنوعة للأسر المستفيدة من مشروعات التمكين، إلى جانب تكريم المتدربات في حرفة الخياطة والتفصيل دعمًا لجهود التدريب والتشغيل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي للأسر.

وفي ذات السياق، تابع مدير المديرية أنشطة الأسرة والطفولة بدار حضانات الجمعية، واطمأن على مستوى الرعاية والخدمات المقدمة للأطفال، كما شملت الجولة زيارة دار حضانة أجيال الخاصة، ودار حضانة الرضا التابعة لجمعية عباد الرحمن، للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة للأطفال.

واختتمت الجولة بزيارة الوحدة الجنوبية بمدينة رأس غارب، حيث تم متابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة سرعة إنجاز الطلبات وتيسير الإجراءات على المترددين.