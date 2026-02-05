ختام فعاليات برنامج «مسار سلام» بالبحر الأحمر لتعزيز السلم المجتمعي

شهد مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر ختام فعاليات البرنامج التدريبي المكثف لإعداد مدربين للسلم المجتمعي تحت شعار «مسار سلام»، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبرعايته، وبقيادة فراج عبد المقصود، مدير مديرية الشباب والرياضة، وتحت إشراف مصطفى السيد، مدير الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني.

نُفذت فعاليات البرنامج من خلال الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني، خلال الفترة من 30 يناير وحتى 3 فبراير 2026، بنادي الغردقة الرياضي، بمشاركة 25 شابًا وفتاة، بهدف تعزيز ثقافة السلم المجتمعي ونشر قيم الحوار والتعايش السلمي بين الشباب.

وأشاد فراج عبد المقصود بالنجاح الذي حققه البرنامج في نسخته الحالية، موجّهًا الشكر إلى نادي الغردقة الرياضي على الاستضافة الكريمة، ولأحمد عبد الجابر، عضو مجلس إدارة النادي، على تعاونه المستمر وتذليل جميع العقبات لإنجاح المبادرات الشبابية بالمحافظة.

كما قامت المدربتان منى عبد المنعم وسلمى ياسر بإدارة وتنفيذ العملية التدريبية، وكان لهما دور محوري في تنظيم الورش التدريبية وتوجيه المشاركين، بما أسهم في تحقيق أهداف البرنامج بالشكل المرجو.

من جانبه، أكد مصطفى السيد أن البرنامج شهد تفاعلًا ملحوظًا من الشباب، مشيرًا إلى أن «مسار سلام» يهدف إلى تحويل المفاهيم النظرية للسلم المجتمعي إلى ممارسات عملية يلمس أثرها المواطن على أرض الواقع، من خلال ترسيخ لغة الحوار كوسيلة أساسية لحل النزاعات المجتمعية، لافتًا إلى أن هذه الورش تمثل انطلاقة لسلسلة من الأنشطة الميدانية للشباب بمختلف مدن المحافظة.

وأعرب الشباب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج، مؤكدين أن الورش التدريبية أسهمت في بناء الشخصية القيادية وتنمية مهارات التفكير النقدي لديهم.

وفي ختام الفعاليات، أكد فراج عبد المقصود أن البرنامج يأتي ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب وإعدادهم كقادة للمستقبل، معتبرًا أن «مسار سلام» يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور شيرين صفوت، وأحمد عبد الجابر، عضو مجلس إدارة نادي الغردقة الرياضي، وإيريني نجاح، مسئول برلمان الشباب، وإيمان يعقوب، مسئول برلمان الطلائع.