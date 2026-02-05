محافظ البحر الأحمر يشدد على تطبيق منظومة إدارة المخلفات بالمنشآت السياحية بالغردقة

نفذت لجنة متخصصة حملة مرور على عدد من المنشآت السياحية بمنطقة جنوب مدينة الغردقة، لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبتكليف منه، وبمتابعة كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة.

جاءت الحملة تنفيذًا لقرار السكرتير العام رقم (766) لسنة 2025، برئاسة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، وعضوية جهاز شئون البيئة فرع البحر الأحمر، ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة، وإدارة الإيرادات بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وحي جنوب الغردقة.

وخلال الحملة، قامت اللجنة بالمرور والتفتيش على عدد من القرى السياحية بجنوب الغردقة، للتأكد من الالتزام بأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية رقم (722) لسنة 2022، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1114) لسنة 2024 الخاص بتحصيل رسوم النظافة.

كما تمت مراجعة الاشتراطات البيئية الخاصة بغرف تجميع المخلفات البلدية والمخلفات الخطرة، وآليات الفصل والتخزين الآمن، إلى جانب التأكد من تطبيق نظام تتبع المخلفات الخطرة من أماكن تولدها وحتى التخلص النهائي الآمن منها.

وأسفرت أعمال المرور عن رصد عدد من الملاحظات الفنية ببعض القرى السياحية، حيث تم منحها مهلة قدرها خمسة عشر يومًا لتلافي تلك الملاحظات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام خلال الفترة المحددة.

وأكد سكرتير عام المحافظة أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص محافظة البحر الأحمر على تطبيق القوانين المنظمة لمنظومة إدارة المخلفات، وضمان تقديم خدمات نظافة مستدامة وآمنة بالمنشآت السياحية، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز الصورة الحضارية لمدينة الغردقة كوجهة سياحية نظيفة وآمنة.