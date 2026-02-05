قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 صورة ترصد إنتهاء إستعدادات المدارس لعودة الدراسة وبدء الترم الثاني السبت
دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار حجب روبلوكس في مصر
وصول سارة خليفة وآخرين لمحكمة القاهرة الجديدة لنظر قضية تصنيع المخدرات
الأهلي يُطالب الجماهير بالسعة الكاملة أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
تفوق الريدز.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي بـ البريميرليج
أفضل لاعبي الأجنحة.. محمد صلاح يفرض نفسه بين عظماء الدوري الإنجليزي
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان 1447 هـ
محافظات

محافظ البحر الأحمر يشدد على تطبيق منظومة إدارة المخلفات بالمنشآت السياحية بالغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ابراهيم جادالله

نفذت لجنة متخصصة حملة مرور على عدد من المنشآت السياحية بمنطقة جنوب مدينة الغردقة، لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبتكليف منه، وبمتابعة كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة.

جاءت الحملة تنفيذًا لقرار السكرتير العام رقم (766) لسنة 2025، برئاسة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، وعضوية جهاز شئون البيئة فرع البحر الأحمر، ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة، وإدارة الإيرادات بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وحي جنوب الغردقة.

وخلال الحملة، قامت اللجنة بالمرور والتفتيش على عدد من القرى السياحية بجنوب الغردقة، للتأكد من الالتزام بأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية رقم (722) لسنة 2022، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1114) لسنة 2024 الخاص بتحصيل رسوم النظافة.

كما تمت مراجعة الاشتراطات البيئية الخاصة بغرف تجميع المخلفات البلدية والمخلفات الخطرة، وآليات الفصل والتخزين الآمن، إلى جانب التأكد من تطبيق نظام تتبع المخلفات الخطرة من أماكن تولدها وحتى التخلص النهائي الآمن منها.

وأسفرت أعمال المرور عن رصد عدد من الملاحظات الفنية ببعض القرى السياحية، حيث تم منحها مهلة قدرها خمسة عشر يومًا لتلافي تلك الملاحظات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام خلال الفترة المحددة.

وأكد سكرتير عام المحافظة أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص محافظة البحر الأحمر على تطبيق القوانين المنظمة لمنظومة إدارة المخلفات، وضمان تقديم خدمات نظافة مستدامة وآمنة بالمنشآت السياحية، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز الصورة الحضارية لمدينة الغردقة كوجهة سياحية نظيفة وآمنة.

